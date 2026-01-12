FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKE OPTUŽBE /

Aca Lukas tvrdi da su ga pokušali ubiti nakon nastupa na Jahorini: 'Jedva smo ostali živi!'

Aca Lukas tvrdi da su ga pokušali ubiti nakon nastupa na Jahorini: 'Jedva smo ostali živi!'
×
Foto: M.m./ataimages/pixsell

Elek tvrdi da je riječ isključivo o prometnom incidentu koji je policija okarakterizirala kao prekršaj, a ne kazneno djelo

12.1.2026.
8:46
Hot.hr
M.m./ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Srpski pjevač Aca Lukas (57) oglasio se na društvenim mrežama tvrdeći da je tijekom noći 10. siječnja, nakon nastupa na Jahorini, doživio ozbiljan incident tijekom povratka prema Beogradu. Kako je naveo, on i njegov vozač "jedva su izvukli živu glavu".

U objavi na Instagramu Lukas je napisao da je riječ o pokušaju ubojstva, ističući kako su se našli u životnoj opasnosti dok su se vozili planinskom cestom. Njegova poruka brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala burne reakcije. Nedugo potom, o cijelom događaju oglasio se i Lukasov menadžer te vlasnik Hype produkcije Saša Mirković, koji je iznio teške optužbe i javno prozvao direktora Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljka Eleka. Prema Mirkovićevim tvrdnjama, automobil u kojem su se nalazili Lukas i vozač na cesti između Pala i Sokoca bio je više puta namjerno udaran, osobito u zavojima, s ciljem da ih se izbaci s ceste i gurne u provaliju.

"Nakon nastupa sjeli smo u automobil i krenuli kući. Na Palama sam primijetio da nam se jedno vozilo sumnjivo približilo i ostalo iza nas. Rekao sam vozaču da stane kako bi nas obišli, ali to se nije dogodilo. Krenuli su za nama, a zatim se zaletjeli i počeli nas udarati. Čistom srećom ostali smo živi. Cilj im je bio da nas izbace s ceste", tvrdi pjevač. 

Optužbe opovrgnute

Kako je naveo, vozilo je navodno udareno između 15 i 20 puta, a tragedija je izbjegnuta tek kada su uspjeli stići do Sokoca, gdje je, prema njegovim riječima, slučaj prijavljen policiji i tužiteljstvu. 

 

POGLEDAJTE VIDEO:Zima pokazuje svoje pravo lice, Hrvatska će se zalediti na -16! Evo kakvo nas vrijeme čeka  

Aca LukasPrometna NesrećaUbojstvoJahorina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKE OPTUŽBE /
Aca Lukas tvrdi da su ga pokušali ubiti nakon nastupa na Jahorini: 'Jedva smo ostali živi!'