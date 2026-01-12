Aca Lukas tvrdi da su ga pokušali ubiti nakon nastupa na Jahorini: 'Jedva smo ostali živi!'

Srpski pjevač Aca Lukas (57) oglasio se na društvenim mrežama tvrdeći da je tijekom noći 10. siječnja, nakon nastupa na Jahorini, doživio ozbiljan incident tijekom povratka prema Beogradu. Kako je naveo, on i njegov vozač "jedva su izvukli živu glavu".

U objavi na Instagramu Lukas je napisao da je riječ o pokušaju ubojstva, ističući kako su se našli u životnoj opasnosti dok su se vozili planinskom cestom. Njegova poruka brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala burne reakcije. Nedugo potom, o cijelom događaju oglasio se i Lukasov menadžer te vlasnik Hype produkcije Saša Mirković, koji je iznio teške optužbe i javno prozvao direktora Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljka Eleka. Prema Mirkovićevim tvrdnjama, automobil u kojem su se nalazili Lukas i vozač na cesti između Pala i Sokoca bio je više puta namjerno udaran, osobito u zavojima, s ciljem da ih se izbaci s ceste i gurne u provaliju.

"Nakon nastupa sjeli smo u automobil i krenuli kući. Na Palama sam primijetio da nam se jedno vozilo sumnjivo približilo i ostalo iza nas. Rekao sam vozaču da stane kako bi nas obišli, ali to se nije dogodilo. Krenuli su za nama, a zatim se zaletjeli i počeli nas udarati. Čistom srećom ostali smo živi. Cilj im je bio da nas izbace s ceste", tvrdi pjevač.

Optužbe opovrgnute

Kako je naveo, vozilo je navodno udareno između 15 i 20 puta, a tragedija je izbjegnuta tek kada su uspjeli stići do Sokoca, gdje je, prema njegovim riječima, slučaj prijavljen policiji i tužiteljstvu.

