FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OZBILJAN PROTIVNIK /

Velika nada hrvatskog nogometa prvi put u početnoj postavi u ligi petice

Velika nada hrvatskog nogometa prvi put u početnoj postavi u ligi petice
×
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Mlačić (18) je ove godine 'eksplodirao'. Iznenada je upao u prvu postavu Hajduka u prvoj seniorskoj sezoni te odmah stigao do višemilijunskog transfera

7.3.2026.
17:28
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što je prošlog vikenda debitirao, velika nada hrvatskog nogometa i bivši stoper Hajduka Branimir Mlačić (18) po prvi put se našao u početnoj postavi Udinesea.

Mlačić će tako nakon Fiorentine zaigrati i protiv Atalante, za koju igra Mario Pašalić. Atalanta se trenutno nalazi na sedmom mjestu Serie A s 45 bodova, dok se Mlačićev Udinese nalazi na desetom mjestu s deset bodova manje.

Podsjetimo, Mlačić je napustio Hajduk ove zime kada je u transferu teškom gotovo pet milijuna eura zamijenio Split Udinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrijašević: 'Ako toliko godina kaskaš, nije stvar sreće, već sigurno nešto ne funkcionira'

Hrvatska U21 ReprezentacijaSerie AUdinese
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx