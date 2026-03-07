Velika nada hrvatskog nogometa prvi put u početnoj postavi u ligi petice
Mlačić (18) je ove godine 'eksplodirao'. Iznenada je upao u prvu postavu Hajduka u prvoj seniorskoj sezoni te odmah stigao do višemilijunskog transfera
Nakon što je prošlog vikenda debitirao, velika nada hrvatskog nogometa i bivši stoper Hajduka Branimir Mlačić (18) po prvi put se našao u početnoj postavi Udinesea.
Mlačić će tako nakon Fiorentine zaigrati i protiv Atalante, za koju igra Mario Pašalić. Atalanta se trenutno nalazi na sedmom mjestu Serie A s 45 bodova, dok se Mlačićev Udinese nalazi na desetom mjestu s deset bodova manje.
Podsjetimo, Mlačić je napustio Hajduk ove zime kada je u transferu teškom gotovo pet milijuna eura zamijenio Split Udinama.
In campo così! 👊⚪️⚫️#AtalantaUdinese pic.twitter.com/0zYUOgaqRc— Udinese Calcio (@Udinese_1896) March 7, 2026
