Belupo i Gorica odigrali nerješeno u ludoj utakmici prepunoj golova

U prvom subotnjem dvoboju 25. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nakon uzbudljivih 90 minuta nogometaši Gorice i Slaven Belupa su remizirali 2-2 (1-0).

Gorica je povela već u 13. minuti, a strijelac za 1-0 bio je Domagoj Pavičić. Izjednačenje je uslijedilo u 55. minuti kada je Tomislav Božić nakon kornera poentirao glavom za 1-1. Josip Mitrović je u 74. doveo Slaven Belupo u vodstvo, dok je samo dvije minute kasnije Pavičić postigao svoj drugi pogodak na ogledu, za konačnih 2-2.

Slaven Belupo se bodovno izjednačio s Rijekom koja je treća i ima utakmicu manje. Gorica je ostala osma na ljestvici. Ima četiri boda više od Osijeka te sedam više od Vukovara 1991 koji je na posljednjem mjestu.

Ravnopravno se igralo u uvodnim minutama dvoboja, a onda je domaćin iz prve velike šanse poveo. U 13. minuti pogriješio je vratar Slaven Belupa Hadžikić, a Pozo je poslao povratnu loptu prema Pavičiću koji je bio neumoljiv i precizan za 1-0 Velikogoričana.

Nastavljeno je potom u ritmu ravnopravne borbe gdje su podjednako prijetili i jedni i drugi, a u 27. minuti Gorica je propustila šansu povećati prednost. Sule je ukrao loptu i sjurio se potom prema suparničkom šesnaestercu. No, njegova završnica akcije nije bila najpreciznija.

Slaven Belupo je najbolju šansu u prvom poluvremenu imao u 36. minuti. Nakon kornera, u gužvi pred domaćim vratima, pucao je Mitrović, ali obrana Velikogoričana uspjela je nekako odbiti pokušaj i spriječeno je izjednačenje.

U drugi dio bolje je ušao Slaven Belupo pa je prvo Mitrović zaprijetio u 50. minuti, dok su gosti iz Koprivnice do izjednačenja došli u 55. minuti. Nakon kornera kojeg je izveo Crepulja najviši je u skoku bio Božić koji je glavom pogodio za 1-1.

Bila je to samo najava još većih uzbuđenja u samoj završnici utakmice pa su gosti rezultat preokrenuli u 74. minuti. Žuta je ubacio, a Mitrović glavom pogodio domaću mrežu za 2-1. U vodstvu je Slaven Belupo uživao tek dvije minute. Nakon lijepe asistencije Bogojevića za 2-2 je strijelac bio Pavičić, zabivši drugi put ove subote.

Sve je bilo spremno za novi preokret u 82. minuti, ali domaći igrač Epailly je promašio nemoguće, odnosno, pogodio je okvir vrata. Bila je to ujedno posljednja šansa u susretu gdje su na kraju Gorica i Slaven Belupo osvojili po bod.

