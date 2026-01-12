Lovište predatora: 'Sram je ogroman, a strah paralizira. Kad policija dođe, već je kasno'

Online igre poput Robloxa koje su zaludile cijeli svijet, pogotovo najmlađe generacije, odavno više nisu samo bezazlena zabava. Prema riječima stručnjaka za kibernetičku sigurnost Tomislava Vazdara koji je nedavno bio gost u našem podcastu 'Offline' upravo su multiplayer platforme postale novo lovište digitalnih predatora, koji djecu i mlade uvlače u prijevare, ucjene i psihološku manipulaciju.

Tomislav Vazdar zato upozorava roditelje: 'Dijete u Robloxu ne zna s kim razgovara. Ono misli da komunicira s nekim tko je njegove dobi, a s druge strane može biti predator, kriminalac ili dio organizirane skupine'.

A u digitalnom svijetu, poručuje Vazdar, granice gotovo ne postoje, pa upozorava: 'Internet nema granica i ne postoje dobne granice. Meta može biti bilo tko – dijete, tinejdžer ili odrasla osoba'.

Foto: Ilustracija/pixabay

'Cilj je dijete izvući iz platforme na privatne aplikacije'

Najveći problem, dodaje struka, je što multiplayer igre poput Robloxa omogućuju komunikaciju s nepoznatim osobama iz cijelog svijeta. Upravo tu leži problem. "Djeca se povezuju kroz igru, misle da dijele iste interese i da su ‘kliknuli’, ali prevaranti to koriste kako bi stekli povjerenje", kaže Vazdar.

Sljedeći korak, upozorava, često zna biti izdvajanje iz sigurnog okruženja. "Cilj je dijete izvući iz same platforme – prebaciti komunikaciju na privatne aplikacije, gdje više nema nikakve kontrole", navodi. Da stvar bude gora, prevaranti za to često znaju ponuditi 'nagrade'.

"Virtualni predmeti ili pogodnosti u igri često su mamac. Zauzvrat se traže fotografije, osobni podaci ili informacije o obitelji", apelira Vazdar.

'Sram je ogroman, a strah paralizira'

Ključ uspjeha prijevara u većini slučajeva je emocija. "Ljudi vjeruju zato jer žele vjerovati. Kroz ekran vidimo osobu onakvom kakvom želimo da bude", objašnjava Vazdar, jer u takvim situacijama mozak reagira hormonima ugode kada dopamin i serotonin rade svoje, a racionalno razmišljanje se gasi. A nakon faze povjerenja, tvrdi Vazdar, slijedi prijelomni trenutak.

U mnogim slučajevima, žrtve se ucjenjuju i intimnim sadržajem.

"Dijete ili mlada osoba se zastrašuje objavom fotografija. Sram je ogroman, a strah paralizira", naglašava Vazdar. A problem dodatno pogoršava umjetna inteligencija, jer danas jedan prevarant, uz pomoć umjetne inteligencije može istovremeno voditi tisuće razgovora i ciljano manipulirati žrtvama, pa djeca mogu komunicirati s umjetnom inteligencijom, misleći da razgovaraju s pravom osobom.

Ono što je zastrašujuće, da se često očekuje reakcija institucija ali naš sugovornik naglašava kako je ključ u obitelji. "Policija dolazi kad se nešto već dogodilo. Ne može znati s kim dijete razgovara u svojoj sobi", navodi Vazdar.

Rješenje je u otvorenoj komunikaciji roditelja i djece

Najvažnije rješenje vidi se u otvorenoj komunikaciji. Roditelji, tvrdi Vazdar, moraju razgovarati s djecom o opasnostima interneta. Poručuje kako nije protiv tehnologije, ali ona se mora koristiti na ispravan način.

Romantične prijevare, zato zaključuje, više nisu rijetkost niti problem nekog drugog. One se događaju među nama, nažalost sve češće počinju u online igrama poput Robloxa.

