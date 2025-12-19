Rijeka s bodom do važne prednosti u doigravanju: Evo tko joj može stati na put

Nogometaši Rijeke odradili su ono što im je bilo potrebno za minimalno osigurvanje europskog proljeća. U posljednjem, šestom kolu Konferencijske lige hrvatski prvak odigrao je 0:0 protiv Šahtara i time osigurao nastavak europske sezone. Remi je bio dovoljan i ukrajinskom predstavniku, koji je zahvaljujući boljoj poziciji na ljestvici izborio izravan plasman u osminu finala.

Rijeka je ligašku fazu zaključila s devet osvojenih bodova, što joj je donijelo 16. mjesto u ukupnom poretku. Time su Riječani ušli među momčadi koje će kroz dodatnu nokaut-rundu tražiti prolaz među 16 najboljih, a europsko proljeće osigurali su bez potrebe za kalkulacijama u posljednjem kolu.

Pozicija na tablici donijela je Rijeci i važnu prednost. Kao 16. momčad natjecanja imat će status nositelja u doigravanju, što znači da će uzvratnu utakmicu igrati na domaćem terenu. Dvoboji play-off runde zakazani su za 19. i 26. veljače, dok će ime protivnika biti poznato nakon ždrijeba 16. siječnja.

Podsjetimo, osam najbolje plasiranih momčadi izborilo je izravan ulazak u osminu finala, dok se preostalih osam mjesta popunjava kroz doigravanje u kojem sudjeluje 16 klubova plasiranih između 9. i 24. mjesta.

Dva moguća protivnika

Sustav natjecanja unaprijed određuje moguće parove, pa Rijeka već sada zna između koga će dobiti suparnika. Kao 16. momčad, igrat će protiv jednog od klubova koji su završili neposredno iza nje, poljske Jagiellonije ili ciparske Omonije, koje su natjecanje zaključile na 17. i 18. mjestu.

