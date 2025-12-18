Navijači Rijeke u euforiji: 'Neki ispali pola sata prije Gospe, neki će Uskrs slaviti u Europi'

Rijeka je u Krakovu protiv Šahtara odigrala nulu u šestom kolu Konferencijske lige te tako u posljednjem kolu skupina osigurala plasman u nokaut fazu.

Pokušavala je Rijeka do samog kraja zabiti taj jedan gol koji bi ju odveo među najboljih osam momčadi i izravno u osminu finala, ali Šahtar je na mišiće i iskustvo održao nulu.

Navijači Rijeke su na društvenim mrežama oduševljeni plasmanom u Europu nakon gotovo 46 godina. Više o tome OVDJE.

"Nakon toliko godina, bravo Rijeka. Zasluženo", "Savršeno taktički pripremljeno od Sancheza, treba naglasiti - samo 2 primljena gola u 6 utakmica", "Šteta za one 2 propuštene prilike jer ispada da bi bili među 8", "Neki ispali pola sata prije Gospe, neki će Uskrs slaviti u Europi", "Aajmee ča mi je dobro i niko sretniji od mene", "Napokon jedna zrela europska utakmica protiv renomiranog suparnika...nije Šakhtar stvorio neku zrelu priliku, a Rijeka je imala "mrtvu" šansu preko AA","Po ovom koštala ih je Noah. Da nisu izgubli sad bi bili medju 8 a svejedno treba čestitati na uspjehu", "Kakvog trenera Rijeka ima,tko bi rekao da će ovako ispasti na početku sezone", "Tu je Europa svaka čast, samo da se dobilo išli bi direktno", samo su neki od brojnih komentara.

