Rijeka u Krakovu kod Šahtara lovi europsko proljeće nakon skoro pola stoljeća

Konferencijska liga, šesto kolo 0 Šahtar : 0 Rijeka

ŠAHTAR:

RIJEKA:

Rijeka u Krakovu protiv Šahtara igra utakmicu šestog kola Konferencijske lige te tako u posljednjem kolu skupina lovi plasman u nokaut fazu.

Riječani su gotovo pa osigurali europsko proljeće nakon 46 godina, večeras će potvrditi plasman u eliminacijsku fazu, a imaju priliku ugrabiti i mjesto u Top 8 koje vodi izravno u osminu finala. Šahtar pak u utakmicu ulazi bez rezultatskog imperativa, s već osiguranim plasmanom u osminu finala.

Rijeka je trenutačno u nizu od tri uzastopne pobjede i šest utakmica bez poraza. Kroz njih je upisala četiri slavlja i dva remija, a zadnji je put poražena prije više od mjesec dana kad je ostavila bodove na gostovanju kod Varaždina (0:1). Nakon toga je svladala Hajduk 5:0, upisala dva remija i triput slavila. U zadnjoj europskoj utakmici s 3:0 je bila bolja od Celja.

Glavni sudac utakmice je poznati Englez Anthony Taylor (47), a u redovima naše momčadi Sanchez ne može računati na: Damir Kreilach, Mile Škorić (ozljede), Dejan Petrovič (kartoni), Amer Gojak, Ante Majstorović (viroza).

