ŠANSA I ZA TOP 8 /

Rijeka u Krakovu kod Šahtara lovi europsko proljeće nakon skoro pola stoljeća

Rijeka u Krakovu kod Šahtara lovi europsko proljeće nakon skoro pola stoljeća
Foto: Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Šahtar - Rijeka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

18.12.2025.
18:16
Sportski.net
Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia
Konferencijska liga, šesto kolo
18. 12. 2025.
21.00
0
Šahtar
 
:
0
Rijeka
 

ŠAHTAR: 

RIJEKA: 

Standings provided by Sofascore

Rijeka u Krakovu protiv Šahtara igra utakmicu šestog kola Konferencijske lige te tako u posljednjem kolu skupina lovi plasman u nokaut fazu. 

Riječani su gotovo pa osigurali europsko proljeće nakon 46 godina, večeras će potvrditi plasman u eliminacijsku fazu, a imaju priliku ugrabiti i mjesto u Top 8 koje vodi izravno u osminu finala. Šahtar pak u utakmicu ulazi bez rezultatskog imperativa, s već osiguranim plasmanom u osminu finala.

Rijeka je trenutačno u nizu od tri uzastopne pobjede i šest utakmica bez poraza. Kroz njih je upisala četiri slavlja i dva remija, a zadnji je put poražena prije više od mjesec dana kad je ostavila bodove na gostovanju kod Varaždina (0:1). Nakon toga je svladala Hajduk 5:0, upisala dva remija i triput slavila. U zadnjoj europskoj utakmici s 3:0 je bila bolja od Celja.

Glavni sudac utakmice je poznati Englez Anthony Taylor (47), a u redovima naše momčadi Sanchez ne može računati na: Damir Kreilach, Mile Škorić (ozljede), Dejan Petrovič (kartoni), Amer Gojak, Ante Majstorović (viroza). 

