Povratak legende i neobična oklada: Večer koja je obilježila Budimpeštu

U večeri nabijenoj adrenalinom i sportskom poviješću, Budimpešta je 20. prosinca postala epicentar europskih borilačkih sportova. Organizacija Hell Boxing Kings još je jednom ispunila obećanje i publici u rasprodanoj Papp László Sportaréni priredila spektakl koji će se dugo pamtiti, a čiji je vrhunac bio dugoočekivani dvoboj dviju ikona, Zsolta Erdeija i Attile Végha.

Glavna borba večeri bila je više od običnog meča; bio je to susret dviju era, dvaju različitih sportova i dvaju šampionskih mentaliteta. Nakon više od desetljeća izbivanja, u ring se vratio 51-godišnji Zsolt Erdei, mađarska boksačka legenda poznata pod nadimkom "Ptica". Bivši WBO i WBC svjetski prvak, olimpijski i svjetski amaterski osvajač medalja, odlučio je još jednom navući rukavice i podsjetiti publiku na preciznost i tehniku koje su ga učinile jednim od najvećih.

S druge strane stajao je jedanaest godina mlađi Attila Végh, bivši svjetski prvak u kempu i MMA borac koji je ispisao povijest u organizacijama poput Bellatora. Poznat po neustrašivom stilu i razornoj snazi, Végh je prihvatio izazov da svoju vještinu testira u boksačkom ringu protiv čistokrvnog tehničara. Iako je Végh pokazao srčanost i snagu, Erdeijeva boksačka inteligencija i precizni udarci bili su presudni. Nakon iscrpljujućih rundi, suci su večinskom odluku doidjelili neriješen rezultat.

Cjelokupni program Budapest Gala II ponudio je niz uzbudljivih okršaja koji su držali publiku na nogama. Posebnu pozornost privukao je popularni televizijski voditelj Bence Istenes, koji je nakon dominacije u celebrity borbama odlučio napraviti korak dalje. U svom prvom profesionalnom meču suprotstavio se iskusnom srpskom boksaču Nebojši Glišiću i slavio u trećoj rundi, dokazavši da njegova strast prema boksu nije samo prolazni hir.

U jednom od tehnički najiščekivanijih mečeva, neporaženi mađarski olimpijac Balázs Bacskai testirao je svoje vještine protiv odlučnog Rumunja Gabriela Podasce. Bacskai, nositelj WBO pojasa, potvrdio je status favorita i dominantnom izvedbom osigurao pobjedu jednoglasnom odlukom sudaca, čime je potvrdio svoje ambicije za HBK naslov.

Hell Boxing Kings mogli ste gledati uživo putem platforme VOYO

Večer je začinila i nesvakidašnja celebrity borba između poduzetnika poznatog kao "SUPERZ" i repera GIAJ-a, čiji je ulog bio jedinstven. Nakon žestoke borbe pobjedu je odnio SUPERZ, što znači da će reper GIAJ uskoro morati ispuniti svoj dio oklade i okušati se u ulozi dostavljača.

Nakon što su proglašeni pobjednici i slegli se dojmovi, jedno je sigurno: Hell Boxing Kings je Budimpešti priredio sportski događaj za pamćenje. Večer ispunjena emocijama, tehničkom briljantnošću i srčanošću potvrdila je status ove organizacije kao jedne od najeksplozivnijih u Europi.

