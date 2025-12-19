Predstava koja oduševljava djecu i ostavlja bez daha odrasle stiže u Zagreb

Nakon što je posljednjih godina osvojio publiku diljem Europe, Amerike i Azije te gostovao na brojnim međunarodnim festivalima i pozornicama, TEULIS Shadow Theatre donosi svoju čarobnu obiteljsku predstavu i pred zagrebačku publiku.

U subotu, 7. veljače 2026. u 20 sati, u Kinu SC u Zagrebu, publiku očekuje očaravajuća predstava "Pepeljuga i Teatar Sjena", vizualno raskošan i emotivan kazališni spektakl koji klasičnu bajku pretvara u nezaboravno iskustvo za sve generacije.

Riječ je o predstavi u kojoj, u trenutku kada izvođači zakorače iza poluprozirnog platna, započinje prava čarolija: sjene se stapaju u likove, mijenjaju oblike i veličine, a publika pred sobom gleda bajku koja oživljava u stvarnom vremenu.

Inspirirana bezvremenskom bajkom Charlesa Perraulta, "Pepeljuga i Teatar Sjena" spaja kazalište sjena, suvremenu 3D tehnologiju i originalnu glazbu, donoseći potpuno novo čitanje poznate priče. Predstava jednako snažno oduševljava djecu i odrasle, stvarajući rijetke trenutke zajedničkog doživljaja i čiste kazališne magije.

O umjetničkoj ideji i emociji koju predstava želi prenijeti govori i Suslovets Vitaliy iz TEULIS Shadow Theatra:

"Željeli smo napraviti predstavu koja oduševljava djecu i ostavlja bez daha odrasle, onu u kojoj djeca vjeruju u čaroliju, a odrasli se na trenutak vraćaju u djetinjstvo. Ako publika iz dvorane izađe s osmijehom, znamo da smo uspjeli."

Ove zime zagrebačka publika ima priliku doživjeti predstavu koja donosi istinsku toplinu, čaroliju i nezaboravne obiteljske uspomene.

