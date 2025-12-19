FREEMAIL
Gdje je 'nestao' Luka Šulić: Srce mu osvojila lijepa Slovenka s kojom je dobio četvero djece

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Dok je Hauser i dalje često prisutan u medijima, Luka je posljednjih godina svjesno izabrao mirniji i povučeniji život, daleko od reflektora

19.12.2025.
11:10
Hot.hr
Jurica Galoic/pixsell
Na današnji dan, prije točno tri godine, violončelistički duo 2Cellos održao je veliki koncert u Areni Zagreb u sklopu oproštajne turneje kojom su zaključili desetljeće zajedničkog rada. Nakon deset godina, šest studijskih albuma, rasprodanih dvorana diljem svijeta i nastupa na najprestižnijim svjetskim pozornicama, Stjepan Hauser (39) i Luka Šulić (38) odlučili su krenuti svatko svojim putem.

Dok je Hauser i dalje često prisutan u medijima, Luka je posljednjih godina svjesno izabrao mirniji i povučeniji život, daleko od reflektora. Ipak, iako se rijetko pojavljuje u javnosti, Luka povremeno putem Instagrama dijeli intimne trenutke svoje obiteljske svakodnevice, jasno dajući do znanja koliko uživa u ulozi supruga i oca.

 

Glazbeno – i dalje vrlo aktivan

Unatoč manjoj medijskoj prisutnosti, Šulić nimalo nije usporio na profesionalnom planu. Nakon razlaza 2Cellosa, uspješno je nastavio samostalnu karijeru, održavajući koncerte diljem svijeta i ostajući vjeran klasičnoj glazbi, ali i modernim aranžmanima po kojima je postao prepoznatljiv.

Obiteljska idila daleko od javnosti

Na privatnom planu Luka proživljava jedno od najljepših razdoblja života. Njegovo srce osvojila je Slovenka Tamara Zagoranski, koju je zaprosio na Novom Zelandu tijekom turneje. Par se vjenčao 2017. godine, uoči rođenja njihova prvog sina Vala. U godinama koje su slijedile obitelj se nastavila širiti – stigle su kći Hana, potom sin Leo u ožujku 2021., a prije dvije godine i četvrto dijete, kći Rosa.

 

Dolazak najmlađe članice obitelji Luka je tada obilježio emotivnom objavom u kojoj nije skrivao koliko je ispunjen i zahvalan.

– Ponosan sam na svoju nevjerojatnu ženu Tamaru, kao i na Vala, Hanu i Lea koji su joj priredili prekrasnu dobrodošlicu. Osjećam se blagoslovljeno, zahvalno i pun sam života. Sada smo potpuni – napisao je tada violončelist.

 

Iako danas živi daleko od glamura koji je pratio vrhunac slave 2Cellosa, Luka Šulić očito je pronašao ravnotežu između glazbe i obitelji, birajući život ispunjen jednostavnim, ali istinskim trenucima sreće.

 

