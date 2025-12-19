Dalibor Petko iskreno progovorio o Nives Celzijus: Oglasila se i jedna od najpoznatijih Hrvatica

Dugogodišnji voditelj Dalibor Petko navikao je svoju publiku na zabavne objave, no svojom posljednjom posvetom raznježio je brojne pratitelje na Instagramu. Povod je bio poseban, rođendan jedne od njegovih najbližih prijateljica, pjevačice i spisateljice Nives Celzijus (44), kojoj je uputio dirljivu poruku ispunjenu zajedničkim uspomenama koje su gradili godinama.

Objava se sastoji od niza fotografija i videozapisa koji svjedoče o dugogodišnjem i čvrstom prijateljstvu Petka i Nives, prikazujući ih u različitim situacijama, od opuštenih privatnih druženja do svečanih događaja pod svjetlima reflektora. Ipak, ono što je najviše dirnulo pratitelje jest opširan i iskren opis.

"Moje najljepše i najdraže danas ima rođendan. Ne znam tko te poslao u moj život, ali mu hvala do neba", započeo je Petko svoju podužu i emotivnu čestitku.

Kroz poruku je otkrio i brojne interne šale koje samo njih dvoje razumiju, poput "vožnji u prljavom autu", "telefonskih poziva koje operateri redovito prekidaju jer što je nama sat vremena" i "pašteti u monamiju". Obećao joj je da mora živjeti duže od njega, budući da on planira doživjeti stotu, te duhovito najavio da je spreman i za "bankrot" kada jednom poželi pravi poklon. "Da te volim nije neka novost, jer to svi znaju, a najvažnije mi je da to znaš ti", zaključio je Petko, dirnuvši mnoge.

Foto: Josip Regovic/pixsell

''Aaaa daj, nije ni čudo da nemam frajera jer koji bi nadmašio ovu čestitku. Volim te, najviše i danas si me ganuo do suza, pogotovo s Moj lipi anđele u tvojoj izvedbi'', odgovorila je Nives.

