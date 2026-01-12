FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ATP /

Loše vijesti za hrvatske tenisače. Evo gdje su se smjestili na ažuriranoj ljestvici

Loše vijesti za hrvatske tenisače. Evo gdje su se smjestili na ažuriranoj ljestvici
×
Foto: Nexpher Images/ddp Usa/profimedia

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner koji će na Australian Openu braniti naslov, a treći je Nijemac Alexander Zverev

12.1.2026.
12:09
Hina
Nexpher Images/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na 70. mjestu na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, šest dana uoči početka prvog Grand Slam turnira sezone Australian Opena.

Borna Ćorić, Dino Prižmić i Luka Mikrut su nazadovali na najnovijoj ljestvici. Ćorić je pao sa 122. na 123. mjesto. Prižmić sa 126. na 127., a Mikrut sa 160. na 163. mjesto. 

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner koji će na Australian Openu braniti naslov, a treći je Nijemac Alexander Zverev

ATP ljestvica, 12. siječnja

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 12.050

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 11.500

3. (3.) Alexander Zverev (Njem) 5.105

4. (4.) Novak Đoković (Srb) 4.780

5. (7.) Lorenzo Musetti (Ita) 4.105

6. (6.) Alex De Minaur (Aus) 4.080

7. (5.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3.990

8. (8.) Ben Shelton (SAD) 3.960

9. (9.) Taylor Fritz (SAD) 3.840

10. (11.) Aleksander Bublik (Kaz) 3.065

70. MARIN ČILIĆ (HRV) 790

123.(122) BORNA ĆORIĆ (HRV) 498

127.(126) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 481

163.(160) LUKA MIKRUT (HRV) 361

POGLEDAJTE VIDEO: Cindrić: 'Njemačka je realno bolja od nas, ali to ne znači ništa! Jedva čekamo da krene EP'

Borna ćorićDino PrižmićMarin čilićLuka MikrutAtp Ljestvica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ATP /
Loše vijesti za hrvatske tenisače. Evo gdje su se smjestili na ažuriranoj ljestvici