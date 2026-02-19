FREEMAIL
TUŽNA VIJEST /

Preminuo šahovski velikan Jan Timman:Njegova karijera ostaje legendarna

Preminuo šahovski velikan Jan Timman:Njegova karijera ostaje legendarna
Foto: BNA Photographic/Alamy/Profimedia

Timman je bio poznat po kreativnoj igri i dubokom strateškom razmišljanju

19.2.2026.
20:08
Hot.hr
BNA Photographic/Alamy/Profimedia
Šahovski velemajstor, Jan Timman  874), jedan od najpoznatijih nizozemskih šahista i istaknuta figura u međunarodnoj šahovskoj zajednici, danas je preminuo. Europska šahovska unija (ECU) izrazila je duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i cijeloj nizozemskoj šahovskoj zajednici.

Blistava karijera

Rođen u Amsterdamu1951. godine, Timman je stekao titulu međunarodnog velemajstora 1974. godine. Bio je poznat po svojoj kreativnosti, dubokom strateškom razumijevanju i borbenom duhu na šahovskoj ploči. Natjecao se na najvišim razinama, uključujući kandidatske mečeve i cikluse Svjetskog prvenstva, a smatrao se najsnažnijim ne-sovjetskim igračem svoje generacije.

Preminuo šahovski velikan Jan Timman:Njegova karijera ostaje legendarna
Foto: VINCENT JANNINK/AFP/Profimedia

Osim što je bio vrhunski igrač, Timman je bio i utjecajan autor i urednik. Njegove knjige i analize obogatili su šahovsku literaturu i inspirirali brojne igrače diljem Europe i svijeta. Također je bio urednik magazina “New In Chess”, što je dodatno učvrstilo njegov doprinos šahu.

Europska šahovska unija naglašava Timmanovu strast prema šahu, sportsku veličinu i predanost igri koja će nadahnjivati generacije. Njegovo nasljeđe zauvijek će ostati dio europske i svjetske šahovske povijesti.

šahPreminuo
