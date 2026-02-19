Dinamovci napravili prekrasnu gestu klincima: Evo zašto im mnogi ovo nikad neće zaboraviti

Dinamo i Genk sastali su se na Maksimiru u utakmici play-offa Europske lige. Vrijeme je u Zagrebu na dan susreta odlučilo pokazati jednu od svojih najružnijih strana. Tijekom utakmice padala je kiša, a i temperatura se spuštala sve niže.

Posebno je neugodno to vrijeme bilo za djecu koja su u dresovima i hlačicama izašla s igračima na teren, kako je to i uobičajeno. No, igrači Dinama pokazali su veliko srce i empatiju prema promrzloj djeci te skinuli gornje dijelove svojih trenirki kako bi ih zaogrnuli i tako ih barem malo ugrijali.

Genk je na utakmici zabio dva gola u prvih 20 minuta. Prvi pogodak postigao je Bryan Heynen u 15. minuti tako što je glavom pospremio loptu u mrežu nakon ubačaja Konstantinosa Karetsasa iz kornera, a šest minuta kasnije, Genk je zabio i drugi gol. Karetsas je dubinskom loptom pronašao Aarona Bibouta. Lopta se nakon neuspješnog pokušaja dodavanja odbila do Zakarie El Ouahdija, koji se namjestio na desnu nogu i pokraj golmana Dominika Livakovića zabio za udvostručenje prednosti.

Dinamo je u 44. minuti zabio za smanjenje vodstva Genka. Strijelac je bio Dion Drena Beljo s tek par metara udaljenosti. Idealnu loptu u sredinu dao mu je Fran Topić s desne strane nakon što je odlično probio desni bok. Konačnih 3:1 za goste na Maksimiru postavio je Zakaria El Ouahdi u 90. minuti.