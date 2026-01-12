Kruži bizarna snimka kako u Srbiji čiste snijeg, građani se pitaju sprda li se to netko s njima
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ustvrdio je da se snijeg u Srbiji čisti brže nego u New Yorku
I dok su u Moskvi na ulice poslali 135 tisuća komunalnih djelatnika koji imaju na raspolaganju imaju čak petnaest tisuća vozila, u Srbiji je situacija s čišćenjem padalina ponešto drugačija.
Građani Beograda ovih su dana svjedočili doista koječemu, pa i tome da su se tamošnji radnici sa snijegom obračunavali pomoću puhalica za lišće ili već odavno oronulih metlica.
Unatoč tome predsjednik Aleksandar Vučić ustvrdio je da se snijeg u Srbiji čisti brže nego u New Yorku, dok se ministar za javna ulaganja Darko Glišić pohvalio kako Srbija rješava probleme "brže i efikasnije od Europe".
Na njihovu žalost, građane u to nisu uspjeli uvjeriti, a osobito ih je naljutila snimka na kojoj je prikazana ralica kako čisti oko Terazijske česme, i to samo nekoliko metara udaljena od snijegom prekrivene ulice.
Iz tog je razloga jedna od korisnica X-a u statusu navela da "svijet nije vidio takve idiote", dok se netko u komentarima zapitao je li moguće da se to netko sprda s ljudima.