LUDE SCENE /

Kruži bizarna snimka kako u Srbiji čiste snijeg, građani se pitaju sprda li se to netko s njima

Kruži bizarna snimka kako u Srbiji čiste snijeg, građani se pitaju sprda li se to netko s njima
Foto: X

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ustvrdio je da se snijeg u Srbiji čisti brže nego u New Yorku

12.1.2026.
11:59
Webcafe.hr
I dok su u Moskvi na ulice poslali 135 tisuća komunalnih djelatnika koji imaju na raspolaganju imaju čak petnaest tisuća vozila, u Srbiji je situacija s čišćenjem padalina ponešto drugačija.

Građani Beograda ovih su dana svjedočili doista koječemu, pa i tome da su se tamošnji radnici sa snijegom obračunavali pomoću puhalica za lišće ili već odavno oronulih metlica.

Unatoč tome predsjednik Aleksandar Vučić ustvrdio je da se snijeg u Srbiji čisti brže nego u New Yorku, dok se ministar za javna ulaganja Darko Glišić pohvalio kako Srbija rješava probleme "brže i efikasnije od Europe".

Na njihovu žalost, građane u to nisu uspjeli uvjeriti, a osobito ih je naljutila snimka na kojoj je prikazana ralica kako čisti oko Terazijske česme, i to samo nekoliko metara udaljena od snijegom prekrivene ulice.

Iz tog je razloga jedna od korisnica X-a u statusu navela da "svijet nije vidio takve idiote", dok se netko u komentarima zapitao je li moguće da se to netko sprda s ljudima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IG🧿R (@sestrin.burazer)

SnijegSrbija
