Tako to izgleda kada se kod Putina bore sa snijegom, mnogi ne mogu vjerovati da je video stvaran

Objava njemačkog blogera Gerta Ewena Ungara izazvala je tijekom vikenda pravu raspravu na internetski prostranstvima jer brojni nisu mogli vjerovati kako se u glavnom gradu Rusije bore sa snijegom.

Dapače, mnogi su izrazili mišljenje kako je viralni video zapravo djelo umjetne inteligencije, međutim ruski su portali tijekom vikenda opovrgnuli takve navode i istaknuli su vlasti u Moskvi ove godine angažirale dosad neviđenu vojsku za borbu protiv snježnih padalina.

Tako je i agencija RIA potvrdila da je na gradskim ulicama ovih dana neumorno radilo 135 tisuća komunalnih djelatnika koji su na raspolaganju imali čak 15 tisuća vozila!

Naime, ciklon Frances ovih je dana Moskvu te okolna područja pretvorio u jedan ogromni snježni nanos, pa u tom kontekstu tamošnji mediji ističu da je u glavni grad doživio rekordne snježne padaline - jedne od najobilnijih u posljednjih 150 godina.

Devetog siječnja oboren je rekord iz 1976. godine, kada je u gradu palo 12.9 milimetara oborina. Ovoga puta, na meteorološkoj postaji VDNKh izmjereno je čak dvadeset i dva milimetra oborina, što predstavlja više od četrdeset posto mjesečnog prosjeka.

Prema podacima Ruskog hidrometeorološkog centra, taj snijeg svrstava se među pet najjačih u posljednjih sto četrdeset i šest godina.

Komunalne službe s moskovskih su ulica uklonile gotovo milijun kubičnih metara snijega u samo dva dana. Da bi se dočarala ta količina, iz gradske uprave su pojasnili kako bi sav taj snijeg ispunio oko osam i pol tisuća standardnih željezničkih vagona, formirajući kompoziciju dužu od sto devet kilometara.