Muž i dadilja namamili stranca putem 'fetiš stranice' pa mu smjestili za ubojstvo žene

Amerikanac koji je imao aferu s Brazilkom, dadiljom svoje djece, optužen je za "složenu shemu dvostrukog ubojstva". Cilj mu je bio da drugom muškarcu smjesti ubojstvo svoje žene. Brendan Banfield optužen je za teško ubojstvo svoje supruge Christine i stranca Josepha Ryana u veljači 2023. kući Banfieldovih vrijednoj milijun dolara u sjevernoj Virginiji. Tvrdi da je nevin, a danas mu je počelo suđenje, piše Metro.co.uk.

Banfield i Juliana Peres Magalhães, obiteljska dadilja, bili su sa suprugom i Ryanom jutro kada su žrtve ubijene u glavnoj spavaćoj sobi kuće Banfieldovih, navodi se u sudskim spisima. Ljubavnici su rekli policajcima da su vidjeli Ryana, stranca, kako ubada ženu nakon što je ušao u kuću. Zatim su oboje upucali uljeza, tvrdili su.

Međutim, tužitelji su otkrili drugu stranu priče. Tvrde da su Brendan Banfield i Magalhães namamili Ryana u kuću i inscenirali to kako bi izgledalo kako su upucali predatora u obrani.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U vezi s dadiljom

Banfield i Magalhães imali su romantičnu aferu koja je započela godinu dana prije ubojstava. Oboje su uhićeni i isprva optuženi za ubojstvo. Magalhães se 2024. godine izjasnila krivom za blaže optužbe za ubojstvo iz nehaja te potvrdila tužiteljima njihovu teoriju.

Priznala je da su ona i Brendan Banfield kreirali račun na ime njegove supruge na društvenoj platformi za ljude zainteresirane za seksualne fetiše. Tamo se Ryan povezao s računom na ime Christine Banfield. Dogovorili su da će Ryan doći ujutro 24. veljače 2023. radi seksualnog susreta koji bi uključivao nož, priopćile su vlasti na temelju izjave Magalhães.

Tužitelj Eric Clingan prošle je godine rekao da je izjava dadilje pomogla državi da učvrsti svoju teoriju prije suđenja. Prije toga imali su brojne verzije i nisu svi bili uvjereni u ovu bizarnu teoriju.

Forenzičar premješten nakon svjedočenja

Brendan Miller, bivši digitalni forenzičar u policijskoj upravi okruga Fairfax, prošle je godine svjedočio da je analizirao desetke uređaja i zaključio da se Christine Banfield povezala s Ryan putem društvene mreže. Miller je nakon toga premješten iz odjela za digitalnu forenziku krajem 2024., iako je bivši zapovjednik okruga Fairfax svjedočio da premještaj nije bio kaznene ili disciplinske prirode.

John Carroll, Banfieldov odvjetnik, tvrdio je da je Millersov premještaj izravno povezan sa slučajem. Također je na sudu rekao da je policija okruga Fairfax premjestila glavnog detektiva u slučaju nakon što je osporio teoriju visokih dužnosnika o prijevari.

"To je teorija u potrazi za činjenicama, a ne niz činjenica koje podupiru teoriju“, rekao je Carroll.

Banfield, čija je kći bila u kući ujutro ubojstava, također je optužen za zlostavljanje djeteta i kazneno djelo okrutnosti prema djetetu u vezi sa slučajem. S tim će se optužbama suočiti i tijekom suđenja za teško ubojstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Tragedija u Sukošanu: Otac lovačkom puškom ubio sina, a onda presudio i sebi