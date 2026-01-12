Krvavi obračun kod Kistanja: Vilama napali muškarca pa mu razbili auto

Verbalni sukob među muškarcima na kninskom području prošlog vikenda skoro završio ubojstvom.

Kako je jutros izvijestila policija koja je provela istragu, dvojica muškarca (47, 44) su u subotu, 10. siječnja, u poslijepodnevnim satima, napali 27-godišnjaka na širem području Kistanja zbog narušenih međuljudskih odnosa.

Prema policijskom izvješću, 47-godišnjak je napao 27-godišnjaka vilama za sijeno i lakše ga ozlijedio u ruku, dok mu je 44-godišnjak prijetio smrću, što je kod žrtve izazvalo strah za vlastiti život.

Osumnjičeni uhićeni

Tijekom sukoba, osumnjičeni su oštetili vozilo žrtve drvenim letvama i vilama, počinivši štetu od oko 3.000 eura.

"U Općoj i veteranskoj bolnici "Hrvatski ponos" u Kninu 27-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede. Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarci su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predani pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske", izvijestila je PU šibensko kninska.

