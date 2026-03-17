Bivša zvijezda Ajaxa i Seville priznala da je nožem ubo rođaka

Bivši krilni igrač Ajaxa i Seville, Nizozemac Quincy Promes, priznao je da je nožem ubo svog rođaka.

Tridesetčetverogodišnjak je 2023. godine dobio zatvorsku kaznu od 18 mjeseci zbog incidenta iz 2020., koji se dogodio na obiteljskoj zabavi u Abcoudeu. Promes je optužio svog rođaka za krađu obiteljskog nakita, što je rezultiralo velikom tučnjavom.

Njegovi odvjetnici kažu da je "jednom ubo džepnim nožem“, navodno u određenom emocionalnom stanju i moguće u samoodbrani. Iako je u početku negirao svoje sudjelovanje, bivši igrač Ajaxa sada je priznao zločin.

Bivši krilni igrač Eredivisie rekao je preko svojih odvjetnika da želi dobrovoljno vratiti se u Nizozemsku i da nije razumio zašto ga nizozemska država nije odvela tamo. Zbog toga je iskoristio svoje pravo na šutnju jer više nije imao povjerenja u vladavinu prava u zemlji. Promes sada kaže da više ne želi šutjeti o tom pitanju, ali bi radije dao izjavu iza zatvorenih vrata, prenosi The Sun.

Prije nego što se povukao iz profesionalnog nogometa, Nizozemac je igrao za Spartak Moskvu, Ajax, Sevillu, Go Ahead Eagles i Twente. Također je upisao 50 nastupa za nizozemsku reprezentaciju.

