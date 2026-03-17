FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RANIJE NEGIRAO /

Bivša zvijezda Ajaxa i Seville priznala da je nožem ubo rođaka

×
Foto: Alexey Filippov/Sputnik/Profimedia

Prije nego što se povukao iz profesionalnog nogometa, Nizozemac je igrao za Spartak Moskvu, Ajax, Sevillu, Go Ahead Eagles i Twente

17.3.2026.
21:13
Sportski.net
Alexey Filippov/Sputnik/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivši krilni igrač Ajaxa i Seville, Nizozemac Quincy Promes, priznao je da je nožem ubo svog rođaka.

Tridesetčetverogodišnjak je 2023. godine dobio zatvorsku kaznu od 18 mjeseci zbog incidenta iz 2020., koji se dogodio na obiteljskoj zabavi u Abcoudeu. Promes je optužio svog rođaka za krađu obiteljskog nakita, što je rezultiralo velikom tučnjavom.

Njegovi odvjetnici kažu da je "jednom ubo džepnim nožem“, navodno u određenom emocionalnom stanju i moguće u samoodbrani. Iako je u početku negirao svoje sudjelovanje, bivši igrač Ajaxa sada je priznao zločin.

Bivši krilni igrač Eredivisie rekao je preko svojih odvjetnika da želi dobrovoljno vratiti se u Nizozemsku i da nije razumio zašto ga nizozemska država nije odvela tamo. Zbog toga je iskoristio svoje pravo na šutnju jer više nije imao povjerenja u vladavinu prava u zemlji. Promes sada kaže da više ne želi šutjeti o tom pitanju, ali bi radije dao izjavu iza zatvorenih vrata, prenosi The Sun.

Prije nego što se povukao iz profesionalnog nogometa, Nizozemac je igrao za Spartak Moskvu, Ajax, Sevillu, Go Ahead Eagles i Twente. Također je upisao 50 nastupa za nizozemsku reprezentaciju.

Quincy PromesNizozemska Nogometna ReprezentacijaAjaxSevilla
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike