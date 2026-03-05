FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAZBENA LEGENDA /

Ovakvu je ne viđamo često: Objavljena fotografija Lepe Brene bez Photoshopa i profesionalne šminke

Ovakvu je ne viđamo često: Objavljena fotografija Lepe Brene bez Photoshopa i profesionalne šminke
×
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nedavno je njezin sin Viktor objavio fotografiju na kojoj pozira sa svojom majkom u prirodnom izdanju, koje mnogi obožavatelji nazivaju osvježavajućim

5.3.2026.
8:21
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lepa Brena (65), jedna od najvećih zvijezda bivše Jugoslavije, već više od četiri desetljeća žari i pali glazbenom scenom. Tijekom svoje karijere, stekla je status ne samo glazbene dive, već i seks simbola, a njen šarm i elegancija ostali su nepromijenjeni i danas, u sedmom desetljeću života.

Ovakvu je ne viđamo često: Objavljena fotografija Lepe Brene bez Photoshopa i profesionalne šminke
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Iako se njezina javna prisutnost posljednjih godina smanjila, Lepa Brena i dalje osvaja srca obožavatelja širom regije. Poznata po svom besprijekornom izgledu, u posljednje vrijeme sve više dolazi u fokus ne zbog glamura na pozornici, već zbog njezine prirodne ljepote.

Ovakvu je ne viđamo često: Objavljena fotografija Lepe Brene bez Photoshopa i profesionalne šminke
Foto: Instagram/screenshot

Nedavno je njezin sin Viktor objavio fotografiju na kojoj pozira sa svojom majkom u prirodnom izdanju, koje mnogi obožavatelji nazivaju osvježavajućim. Bez pretjerane šminke i s kosom skupljenom u repu, Brena je nosila naočale za vid, a fotografija je ubrzo postala viralna. Mnogi su oduševljeno komentirali kako i u ovom opuštenom, "neurednom" izdanju, Lepa Brena izgleda fantastično. 

Ovakvu je ne viđamo često: Objavljena fotografija Lepe Brene bez Photoshopa i profesionalne šminke
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Inače, Viktor Živojinović, nije krenuo stopama svojih roditelja već se danas bavi organizacijskim i produkcijskim poslom. 

Iako je odrastao uz sport, glazbu i scenu, Viktor se prema glazbenom svijetu postepeno približio iz druge perspektive. Posljednjih godina sve češće prati majku na koncertima, gdje je imao konkretne zadatke i preuzeo odgovornost za dio organizacije. Kako je otkrila njegova majka, upravo ti angažmani bili su uvod u njegovu novu ulogu.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Lepa BrenaViktor ŽivojinoviĆšminka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx