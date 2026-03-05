Ovakvu je ne viđamo često: Objavljena fotografija Lepe Brene bez Photoshopa i profesionalne šminke

Lepa Brena (65), jedna od najvećih zvijezda bivše Jugoslavije, već više od četiri desetljeća žari i pali glazbenom scenom. Tijekom svoje karijere, stekla je status ne samo glazbene dive, već i seks simbola, a njen šarm i elegancija ostali su nepromijenjeni i danas, u sedmom desetljeću života.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Iako se njezina javna prisutnost posljednjih godina smanjila, Lepa Brena i dalje osvaja srca obožavatelja širom regije. Poznata po svom besprijekornom izgledu, u posljednje vrijeme sve više dolazi u fokus ne zbog glamura na pozornici, već zbog njezine prirodne ljepote.

Foto: Instagram/screenshot

Nedavno je njezin sin Viktor objavio fotografiju na kojoj pozira sa svojom majkom u prirodnom izdanju, koje mnogi obožavatelji nazivaju osvježavajućim. Bez pretjerane šminke i s kosom skupljenom u repu, Brena je nosila naočale za vid, a fotografija je ubrzo postala viralna. Mnogi su oduševljeno komentirali kako i u ovom opuštenom, "neurednom" izdanju, Lepa Brena izgleda fantastično.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Inače, Viktor Živojinović, nije krenuo stopama svojih roditelja već se danas bavi organizacijskim i produkcijskim poslom.

Iako je odrastao uz sport, glazbu i scenu, Viktor se prema glazbenom svijetu postepeno približio iz druge perspektive. Posljednjih godina sve češće prati majku na koncertima, gdje je imao konkretne zadatke i preuzeo odgovornost za dio organizacije. Kako je otkrila njegova majka, upravo ti angažmani bili su uvod u njegovu novu ulogu.

