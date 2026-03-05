Policija zaustavila autobus pun djece prije polaska na izlet: ono što su otkrili bilo je ozbiljno

Zagrebačka policija spriječila je u srijedu ujutro odlazak djece na izlet autobusom za koji je istekla prometna dozvola i za koji nisu imali važeću policiju obveznog osiguranja.

Kako je izvijestila policija u srijedu, 4. ožujka, u jutarnjim satima u mjestu Poljanica Bistranska u Bistranskoj ulici policijski službenici Policijske postaje Zaprešić, na zahtjev škole, proveli su preventivni nadzor autobusa zagrebačkih registarskih oznaka. Autobus je trebao voziti 69-godišnji vozač.

Autobus, u vlasništvu fizičke osobe – obrtnika, trebao je prevoziti djecu na izlet. No tijekom nadzora policija je utvrdila nepravilnosti.

Naime, za autobus je prometna dozvola istekla početkom veljače 2026. godine, odnosno više od 15 dana prije kontrole. Također je utvrđeno da vozilo nema važeću policu obveznog osiguranja u prometu.

Zbog toga je policija onemogućila prijevoz djece, autobus je isključen iz prometa, a registarske pločice su mu privremeno oduzete.

Protiv vozača autobusa i vlasnika – fizičke osobe obrtnika – podnesena su izvješća o počinjenim prekršajima zbog kršenja članka 238. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te članka 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Kako bi učenici ipak mogli otići na planirani izlet, organiziran je prijevoz drugim autobusom.

POGLEDAJTE VIDEO Tvornica litija je već izgrađena, ali Ministarstvo se predomislilo: 'Ako sruše cijeli projekt...