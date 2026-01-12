Internet ih ne štedi: Je li ovo deset najgorih modnih izdanja s ovogodišnjih Zlatnih Globusa?

Društvene mreže od sinoć ne prestaju brujati o deset dama koje su se na crvenom tepihu 83. Zlatnih globusa pojavile u izdanjima koja nisu prošla nezamijećeno. Dok ih jedni hvale, drugi smatraju da ista nisu bila njihova najsjanija modna rješenja.

Na listi stranih medija poput Cosmopolitana i WWD-a su se tako, između ostalih, našle i Jennifer Lopez (56), Chase Infiniti (25) te Jennifer Lawrence (35), a svaka od njih izazvala je pravu lavinu komentara zbog odabira haljine, kombinacije boja i modnih detalja. Neki su modni eksperti pohvalili hrabrost i originalnost, dok su pojedini kritizirali outfite kao previše ekscentrične ili neskladne s njihovim dosadašnjim stilom.

Pogledajte galeriju top deset izdanja o kojima bruji internet i prosudite sami – koje su dame osvojile crveni tepih, a koje su možda zakazale u stilu.