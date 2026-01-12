Najkontroverzniji, ali i najhrabriji potez: Njihov SUV uopće nema zadnje staklo!

Polestar je danas samostalni brend električnih automobila koji spaja skandinavski minimalizam, trkaći pedigre i pionirsku tehnologiju, stvarajući vozila koja su istovremeno uzbudljiva za vožnju i usklađena s vizijom održive budućnosti.

Put od Volvove sportske divizije do neovisnog igrača na globalnoj EV sceni bio je brz i odlučan, a rezultat je gama modela koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Priča o Polestaru počinje 1996. godine, kada je mali švedski tim pod imenom Flash Engineering počeo dominirati Švedskim prvenstvom turističkih automobila (STCC) s prerađenim Volvo modelima.

Uspjesi su se nizali, tim je promijenio ime u Polestar Racing i postao službeni partner tvrtke Volvo Cars. Ta je suradnja iznjedrila legendarne cestovne modele poput Volva S60 i V60 Polestar, automobile koji su pokazali da obiteljski karavan može imati srce sportaša.

Misija je bila jasna: Postati predvodnik

Prepoznavši ogroman potencijal, Volvo Cars je 2015. godine u potpunosti preuzeo Polestar. Ipak, prava transformacija dogodila se dvije godine kasnije. Volvo i njegov vlasnik, kineski automobilski div Geely, odlučili su Polestar odvojiti kao samostalnu marku.

Misija je bila jasna: postati predvodnik u segmentu električnih automobila visokih performansi.

Iako dijele inženjersko znanje i platforme s Volvom, Polestar je krenuo vlastitim putem, gradeći jedinstven identitet koji se temelji na dizajnu, inovaciji i vozačkom iskustvu.

Od hibridnog prvijenca do električne budućnosti

Polestarova tranzicija započela je modelom Polestar 1, zapanjujućim plug-in hibridnim GT coupéom proizvedenim u ograničenoj seriji od samo 1500 primjeraka. Sa 609 konjskih snaga i karoserijom od karbonskih vlakana, bio je to snažan iskaz namjere i tehnološka demonstracija koja je postavila temelje za ono što slijedi.

Pravi ulazak na masovno tržište označio je Polestar 2, potpuno električni fastback koji je postao izravan konkurent Teslinom Modelu 3. Svojim avangardnim dizajnom, kvalitetom izrade i integriranim Android Automotive operativnim sustavom, Polestar 2 pokazao je da električni automobil može biti praktičan, tehnološki napredan i zabavan za vožnju.

Nudi se u nekoliko verzija, od modela s jednim motorom i stražnjim pogonom do snažne izvedbe s dva motora i Performance paketom koji ubrzanje od nula do 100 km/h spušta na oko četiri sekunde.

Polestar 3, njihov prvi SUV

Slijedio je Polestar 3, prvi SUV marke. Riječ je o velikom, luksuznom električnom SUV-u koji dijeli platformu s Volvom EX90, ali s naglaskom na performansama i dinamici vožnje.

S baterijom kapaciteta 111 kWh i snagom koja u Performance izvedbi doseže 380 kW (517 KS), Polestar 3 cilja na sam vrh premium segmenta. To mu omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 4,7 sekundi, dok standardna verzija s dva motora to čini za impresivnih 5 sekundi. Najjača verzija ima 500 kW (680 KS) i do stotke stiže za 3,9 sekundi.

Najkontroverzniji, ali i najhrabriji model svakako je Polestar 4, coupe-SUV koji se od konkurencije izdvaja jedinstvenim dizajnerskim rješenjem – nema stražnje staklo. Umjesto njega, koristi se kamera visoke razlučivosti koja sliku prenosi na digitalni unutarnji retrovizor. Time je postignuta čvršća struktura, više prostora za glavu putnika straga i nevjerojatno čist, aerodinamičan dizajn. S do 400 kW (544 KS) u verziji s dva motora, Polestar 4 je najbrži serijski model marke do sada, sposoban ubrzati od 0 do 100 km/h za nevjerojatnih 3,8 sekundi. Doseg mu je 620 kilometara.

Budućnost donosi još uzbudljivije modele. Polestar 5, čiji se dolazak očekuje 2025. godine, bit će luksuzni GT s četverim vratima i izravan konkurent Porsche Taycanu. Ciljane performanse su zapanjujuće: verzija s dva motora razvijat će do 650 kW (884 KS) i 900 Nm okretnog momenta, što će mu omogućiti ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 3,2 sekunde i maksimalnu brzinu od 250 km/h. Za 2026. najavljen je Polestar 6, predivan električni roadster temeljen na istom konceptu, koji će ponuditi vožnju s vjetrom u kosi i brutalne performanse.

Cijene i dostupnost u Hrvatskoj

Cjenovno, Polestar se pozicionira u premium segmentu. Početna cijena za Polestar 4 na europskim tržištima kreće od oko 62.000 € za model s jednim motorom, dok verzija s dva motora starta od otprilike 71.000 €. Cijena za Polestar 3 počinje od oko 79.000 €. Nadolazeći Polestar 5 bit će znatno skuplji, s očekivanom početnom cijenom od oko 120.000 €, dok će Performance verzija stajati oko 142.900 €.

Na pitanje koje najviše zanima domaće kupce – mogu li se Polestar automobili kupiti u Hrvatskoj – odgovor je još uvijek pomalo složen. Službena prodajna mreža Polestara u Hrvatskoj još ne postoji. Tvrtka još uvijek razmatra najbolji način za ulazak na manja europska tržišta, a najizgledniji scenarij je suradnja s tvrtkom koja već zastupa brendove Geely korporacije, uključujući i Volvo.

Ipak, to ne znači da su Polestar automobili potpuno nedostupni. Moguće ih je pronaći na domaćim oglasnicima, što znači da stižu putem neovisnih uvoznika, a pojedini prodavači novih vozila navode ih u svojoj ponudi.

Vlastiti karakter, dizajn i filozofija

Polestar je uspio u onome što mnogima ne polazi za rukom: stvorio je vlastiti, prepoznatljiv identitet odvojen od marke iz koje je potekao. Njegovi automobili nisu samo električni Volvo modeli s drugačijim znakom, već vozila s vlastitim karakterom, dizajnom i filozofijom. Oni su dokaz da električna mobilnost ne mora biti dosadna, već može biti uzbudljiva, elegantna i prožeta duhom trkaće staze.

