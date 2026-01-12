FREEMAIL
Prozirne haljine i dekoltei do pupka: Tko je zapalio crveni tepih na Zlatnim globusima?

Foto: Oconnor-arroyo/aff-usa.com/mega/the Mega Agency/profimedia
1 /74
Na 83. dodjeli Zlatnih globusa zvijezde su zablistale na crvenom tepihu u raskošnim, odvažnim i glamuroznim kreacijama. Dok su se nagrade dijelile u dvorani, prava modna bitka odvijala se pred objektivima – dominirale su raskošne haljine, prozirni materijali, dramatični izrezi i visoki prorezi. Najviše pažnje privukle su Jessie Buckley i Rose Byrne u elegantnim haute couture haljinama, dok su Timothée Chalamet i Noah Wyle pokazali kako muška moda sve hrabrije izlazi iz klasičnih okvira. Zvijezde mini-serije „Adolescence“ također su se istaknule modernim, mladenačkim kombinacijama. U nastavku pogledajte najzapaženije, najkomentiranije i najglamuroznije modne trenutke večeri.

12.1.2026.
8:49
Hot.hr
Profimedia/kolaž
Zlatni GlobusiCrveni Tepih
