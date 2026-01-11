Marko, jesi li to ti? Nitko nije prepoznao 'nindžu Livaju' u zaleđenim Zmijavcima

Hajduk je u prvoj pripremnoj utakmici uoči nastavka HNL-a gostovao kod Croatije Zmijavci i slavio 2:1, a susret je obilježila i velika hladnoća.

Hajduk je poveo u osmoj minuti golom Šimuna Hrgovića, kojem je asistirao Bamba. Izjednačenje domaćinu donio je Bruno Brajković u 39. minuti, kada je uz pomoć bloka zabio Toniju Siliću. Prvo poluvrijeme završilo je 1:1, a Hajduk je do slavlja došao u završnici susreta.

Pobjednički gol zabio je Filip Krovinović u 79. minuti. Veznjak Hajduka fantastično je lijevom iz voleja matirao domaćeg golmana za pobjedu Bijelih.

Utakmicu je obilježilo i vjetrovito vrijeme te nula stupnjeva, ali tribine su svejedno bile ispunjene. Oni mlađi su iskoristili priliku te nakon susreta utrčali u teren.

Glavna meta je već standardno bio Marko Livaja, idol mladih koji su željeli njegov autogram ili zajedničku fotografiju.

"Teška utakmica, teški uvjeti, ali dobar teren. Na dijelu je bilo leda, ali ok. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Dobro smo napadali, mislim da je ovo bio dobar test. Mogle su se vidjeti određene dobre stvari u našoj igri", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia pa nastavio:

"Naravno, uvijek se može u nekim stvarima napredovati. U pozicioniranju na terenu, neke individualne stvari u obrani moramo korigirati. Ali, generalno bilo je dobro."

Kakva je situacija s Ivušićem, Šarlijom i Pukštasom?

"Ivušić je bolestan, ima temperaturu. U zadnje vrijeme ima problema s pubičnom kosti, radi na tome da se riješi, vidjet ćemo kad će biti spreman. Šarlija bi trebao idući tjedan biti u treningu, kao i Pukštas. Teško je govoriti kada će se vratiti na teren."

Tražite li već rješenja za utakmicu s Istrom jer zbog crvenih kartona nemate na raspolaganju Livaju i Rebića?

"Moramo pronaći način da to riješimo. Imamo dvije utakmice kako bi pronašli najbolja rješenja", zaključio je Garcia.