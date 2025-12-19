Cure detalji brutalnog ubojstva na Markuševcu, poruke razotkrile ubojice: 'Večeras? - Da.'

Za bezosjećajno ubojstvo Andree K. (30) i Marijana C.(38), koji su ubijeni u Audiju u podzemnoj garaži u Ulici Črna voda na zagrebačkom Markuševcu, optuženi su Matija Mašala (29), bivši pripadnik Počasno-zaštitne bojne, kao i njegov pomagač Fran Radinović (31) te naručitelj Andrej Bajac (36), bivši suprug Andree K.

Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg supruga i izvršitelja dvostrukog ubojstva u Zagrebu, temeljem 138 dokaza koji uključuju videonadzor, balistiku, vještačenja mobitela i sudskomedicinska izvješća. Prije zločina, osumnjičeni su razmjenjivali konkretne poruke, a počinitelj je snimljen na nadzornim kamerama Ureda predsjednika.

Optužnica također otkriva svjedočenja obitelji žrtve, dokumentaciju Centra za socijalnu skrb te psihijatrijsko vještačenje naručitelja, koje pokazuje poremećaj ličnosti, ali potvrđuje njegovu ubrojivost.

Krivo vrijeme na nadzornim kamerama

Među dokazima su i snimke nadzornih kamera sa kolnog ulaza iz Ureda predsjednika, gdje je 13. lipnja, dan ubojstva, u 18.53 sata snimljeno kako Mašala nakon ubojstva Hondom ulazi u kompleks na Pantovčaku, piše Jutarnji list.

Prije ulaska u kompleks izašao je iz vozila, otvorio prtljažnik, njegovo vozilo je pregledano ogledalom te je nakon toga nastavio kretanje.

Jedino što je bilo sporno jest da vrijeme koje su pokazivale kamere nije odgovaralo stvarnom vremenu. Uzrok tomu je bio nestanak električne struje, zbog kojeg je sustav nadzora Ureda predsjednika neko vrijeme bio van funkcije.

'Dao sam mu cijev pištolja koju mi je kasnije vratio'

Kako je ranije navedeno, tijekom istrage provedena su balističko vještačenje, vještačenje mobitela te sudskomedicinsko vještačenje. Svi rezultati tih vještačenja sada su detaljno navedeni u optužnici, koja još nije pravomoćna, a na koju će odvjetnici optuženih imati pravo podnijeti prigovor.

Svi okrivljenici su ispitani početkom prosinca. Kao i prilikom prvog ispitivanja, Mašala se 3. prosinca branio šutnjom, kao i bivši suprug Andree K., Bajac, koji se također branio šutnjom dva dana kasnije.

Radinović je u dopuni svoje obrane, 4. prosinca, rekao da je Mašali dao cijev pištolja koju mu je Mašala i vratio.

Brzo su uhićeni

Cijev pištolja iz kojeg je u garaži u Andreu K. ispaljeno 29 hitaca, a kojim je njezin novi partner Marijan C. usmrćen na licu mjesta, očišćena je večer prije uhićenja 17. lipnja.

Upravo tada ju je osumnjičeni predao policajcima koji su došli u pretragu kuće.

Policija se vrlo brzo pojavila na mjesto zločina, gdje su pregledom nadzornih kamera i kretanjem signala mobitela, što je rezultiralo uhićenjem osumnjičenih.

'Bojala se za svoj život'

Među brojnim ispitanim svjedocima, ispitani su roditelji i bliža obitelj Andree K., kao i obitelji osumnjičenih. istraga je nastojala ustanoviti i motiv zašto je Bajac, koji se pojavio na pogrebu svoje bivše supruge, naručio njezino ubojstvo. Iz iskaza svjedoka proizašlo je da se Andrea K. bojala za svoj život. Dva tjedna prije nego što je ubijena je rekla svojoj baki da joj bivši suprug prijeti da će ubiti nju i njezinog novo partnera.

Majka ubijene Andree rekla je da ju je bivši zet nazvao tog dana u 22.03 da se nešto dogodilo na adresi Črna voda. Tvrdi da joj je bilo čudno što ju je Andrej nazvao dan nakon ubojstva i održao monolog kako je čekao Andreu do 19 sati i slao joj poruke, a ona nije dolazila po njihovo dijete.

Na okolnosti odnosa Andree K. i njezina bivšeg supruga pribavljena je i dokumentacija Centra za socijalnu skrb, ispitane su djelatnice i Centra i vrtića kojeg je pohađalo njihovo zajedničko dijete, kao i njihovi zajednički prijatelji. Andrej je svoju bivšu suprugu prijavio jer je objavljivala fotografije njihova djeteta na društvenoj mreži, a ona pak da joj se bivši suprug unosio u lice i radio scene.

Jedan je prijatelj rekao kako je Andrej ubrzo nakon što je započeo vezu s Andreom počeo pokazivati znakove ljubomore i posesivnosti, a drugi da se Andrej nije mogao pomiriti s razvodom, a posebno s činjenicom što je Andrea započela vezu s novim muškarcem.

Smatra se ubrojivim

Prema optužnici, Mašali je za ubojstvo bilo obećano 20 tisuća eura. Bajac je, naručitelj ubojstvo, bio je podvrgnut psihijatrijskom vještačenju. Nalaz vještaka pokazao je da ima poremećaj ličnosti s izraženim narcističkim i disocijalnim obilježjima, no unatoč tome smatran je ubrojivim.

Prilikom pregleda mobitela istražitelji su pronašli i poruku koju je Mašala primio podne prije egzekucije, 12. lipnja, od Radinovića, koja je glasila: "Večeras?", a on mu je odgovorio: "Da!", nakon čega Mašala zove Bajca.

Dan kasnije, 13. lipnja u 18.34 sati, Mašala šalje poruku Andreju: "Ha ha ha ha, gle ga", dok se vozi ulicom Šelendići, kao i ulicama nedaleko mjesta zločina, a Bajac u 18.51 sati odgovara putem aplikacije Instagram: "Suosjećam s njim!".

"Bešćutnost i podmuklost Andreja Bajca ne samo na dan ubojstva, nego i kasnije, ogleda se i u tome što on dolazi na sahranu žrtve, kada traži da se s liste osoba koje podižu dijete u vrtiću brišu žrtvini roditelji, iako zna da je dijete privrženo baki i djedu po majci, i kada traži da se djetetu mijenja prebivalište i povjeri njemu na puno skrbništvo", jedan je od zaključaka kojim se potkrepljuje optužnica.

