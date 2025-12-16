Dvostruko ubojstvo koje je potreslo Hrvatsku: Andreju i Marijana je sačekao u garaži...

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je, nakon provedene istrage, optužnicu protiv Matije M. (29) zbog dva teška ubojstva, Frana R. (31) za pomaganje u tim ubojstvima te Andreja B. (36) zbog naručivanja ubojstva bivše supruge i njezinog partnera Marijana C. u lipnju ove godine u Markuševcu.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da Matiju M. koji je u vrijeme zločina bio pripadnik Počasno zaštitne bojne Hrvatske vojske optužnicom tereti za dva kaznena djela teškog ubojstva, Frana R. za dva kaznena djela pomaganja u teškom ubojstvu, a Andreja B. za poticanje na teško ubojstvo ženske osobe i poticanje na teško ubojstvo.

Kako je preciziralo tužiteljstvo, Andrej B. se tereti da je zbog ljubomore prema svojoj bivšoj supruzi Andreji K. koja je zasnovala vezu s drugim muškarcem, od svibnja 2025. do 13. lipnja iste godine, kontaktirao svog prijatelja Matiju M. s namjerom da oboje liši života.

Prema navodima Državnog odvjetništva (DORH), Andrej B. je kontaktirao Matiju M. jer je bio svjestan da potonji posjeduje vatreno oružje i potrebne vještine te mu je predložio da za novac ubije njegovu bivšu suprugu i njenog novog partnera.

Nakon što je Matija M. pristao na dogovor, angažirao je Frana R. za pomoć u ostvarenju dogovora da ubije bivšu suprugu svog prijatelja i njenog novog partnera te je 13. lipnja 2025., prema unaprijed organiziranom i stvorenom planu, sačekao žrtve u garaži kuće u kojoj su živjele i dok su se nalazili u automobilu iz vatrenog oružja u njih ispalio veći broj hitaca od kojih su žrtve preminule na mjestu zločina.

Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da je Andrej B. ustupio Matiji M. i Franu R. točne podatke gdje se žrtve nalaze i gdje se kreću, kao i da se počinitelj Matija M. nakon ubojstava udaljio s mjesta događaja motociklom u čemu mu je pomogao Fran R.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu sudu je u optužnici predložilo produljenje istražnog zatvora protiv Matije M. i Frana R. zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i jer je 'istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Produljenje istražnog zatvora zatražili su i za Andreja B. radi "neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti kaznenog djela posebno teške".

Mediji su nakon zločina objavili da je bivši suprug ubijene bio povezan s Matijom M. i njegovim pomagačem kao i da je policija tijekom istrage prikupila dokaze, uključujući podatke s baznih stanica mobilne telefonije i karakteristična vozila viđena na mjestu zločina, što je omogućilo identifikaciju i uhićenje osumnjičenih.

