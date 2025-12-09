Ubojice iz Markuševca ovako su pokušali zamesti trag: Na jedan detalj su zaboravili

Županijsko državno odvjetništvo ima rok do 15. prosinca za podizanje optužnice protiv Matije M. (29), Frana R. (31) i Andreja B. za dvostruko ubojstvo Andree K. (29) i Marijana C. (38) u lipnju ove godine u Markuševcu. Ipak, ako ne budu sva vještačenja gotova, mogu tražiti produljenje.

Kako 24sata doznaje, ono najvažnije, balističko vještačenje je gotovo. Par je ubijen sa 16 metaka, a vještačenje je sad potvrdilo nagađanja da su ubijeni iz službenog poluautomatskog pištolja HS Echalon koji je pronađen kod Matije. Dobio ga je kao vojnik.

Matija i Fran zamijenili su cijevi pištolja kako bi zameli trag. Cijev pištolja i izlaz cijevi ostavljaju jedinstvene otiske na ispucanom metku, ali i udarna igla. Oni su međutim, zaboravili na udarnu iglu.

Pokušali zbuniti istražitelje

Dio zrna pronađenih na mjestu zločina ima otiske cijevi pištolja koji pripada Franu. Čahure imaju otiske udarne igle Matijinog službenog pištolja. Dvojac se nadao da će im to zamesti trag i zbuniti istražitelje. Cijev su čak i očistili, ali ne dovoljno dobro.

Fran je i progovorio za vrijeme istrage i rekao da je zamjenska cijev koju je Matija posudio kod njega u Samoboru i na kraju im predao i cijev i odjeću koju je nosio. Na njegovom HS Echalonu su vještaci pronašli zamjensku cijev, a sad i rezultati balističkog vještačenja pokazuju da nije lagao, barem u tom dijelu iskaza.

U zadnjih šest mjeseci sva trojica su u istražnom zatvoru. Matija i dalje šuti, Fran tvrdi da mu je pomogao jer mu je Matija prijetio ubojstvom, a Andrej sve negira.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Brutalna likvidacija mladog para

Podsjetimo, ubojstvo mladog para dogodilo se sredinom lipnja. Andrea K. (29) i Marijan C. (38) svirepo su likvidirani u garaži moderne vile u Markuševcu, na simboličan petak 13.

Andrea je imala dijete iz prethodnog braka s Andrejem B., od kojeg se razvela. Glavni osumnjičenik, Matija M. (29), pripadnik Počasno-zaštitne bojne i njegov pomagač Fran R. (31) s ovom su akcijom započeli 13. lipnja oko 17 sati. Policija je naknadno uhitila i Andreja B., bivšeg supruga ubijene žene.

Matija je na mjesto zločina, u Ulicu Črna voda 9a u zagrebačkom Markuševcu, stigao motorom Kawasaki Ninja ZX-12R. Budući da je taj motor prepoznatljiv po zlatnim detaljima, ubojice su ih pokušali prikriti crvenom ljepljivom trakom kako bi sakrili identitet vozila. Motor je parkirao ispred zgrade u kojoj je par živio u unajmljenom stanu.

Matijin pomagač Fran došao je u Matijinoj Hondi Accord, koja ima personalizirane registarske oznake. Parkirao je u obližnjoj Ulici Šelendići, zabačenom području okruženom šumom.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Skrivao se sat vremena

Matija je pješice ušao u podzemnu garažu vile. Skrivao se više od sat vremena, strpljivo čekajući svoje žrtve. Andrea i Marijan spustili su se oko 18.15 sati u garažu gdje ih je čekao Matija. Uputili su se prema svom Audiju A4 s namjerom da odu po Andreino dijete kod njenog bivšeg supruga te ga potom odvedu njezinim roditeljima. Andrea je sjela na suvozačko, a Marijan na vozačko mjesto.

U tom trenutku, Matija je prišao vozačevoj strani Audija i započeo pucnjavu. Marijana su ubila četiri metka, a Andrea je zadobila čak 25 prostrjelnih rana. Iako je instinktivno pokušala glavu zaštititi rukama, nije joj bilo spasa. I Marijan i Andrea preminuli su na mjestu.

Obavivši posao, Matija se motorom odvezao do Ulice Šelendići, gdje ga je čekao Fran da zamijene vozila. Matija je sjeo u auto i odvezao se na posao u Ured predsjednika na Pantovčaku, gdje je odradio smjenu kao da se ništa nije dogodilo.

