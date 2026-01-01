FREEMAIL
NOVOGODIŠNJA TRAGEDIJA /

Nesreća u Koprivnici: Zabili se u drvo, jedna osoba poginula na licu mjesta

Nesreća u Koprivnici: Zabili se u drvo, jedna osoba poginula na licu mjesta
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Dionica Bjelovarske ceste je u 8.55 sati zatvorena za za sav promet, koji je preusmjeren u okolne ulice

1.1.2026.
9:35
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
PU koprivničko-križevačka je jutro u 8.38 sati zaprimila dojavu da je na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici došlo do slijetanja osobnog automobila koji je udario u drvo.

Izlaskom policijskih službenika dojava je potvrđena, u vozilu su bile tri osobe, od kojih je jedna smrtno stradala, dok su druge dvije ozlijeđene.

Dionica Bjelovarske ceste je u 8.55 sati zatvorena za za sav promet, koji je preusmjeren u okolne ulice. Slijedi očevid.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična nesreća u Meksiku: Vlak iskočio iz tračnica, najmanje 13 mrtvih

Prometna NesrećaDrvoKoprivnicaPoginuli
