Nesreća u Koprivnici: Zabili se u drvo, jedna osoba poginula na licu mjesta

PU koprivničko-križevačka je jutro u 8.38 sati zaprimila dojavu da je na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici došlo do slijetanja osobnog automobila koji je udario u drvo.

Izlaskom policijskih službenika dojava je potvrđena, u vozilu su bile tri osobe, od kojih je jedna smrtno stradala, dok su druge dvije ozlijeđene.

Dionica Bjelovarske ceste je u 8.55 sati zatvorena za za sav promet, koji je preusmjeren u okolne ulice. Slijedi očevid.

