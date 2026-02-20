FREEMAIL
EKIPE NA TERENU /

Desetak centimetara snijega palo na sjeveru Hrvatske: 'Soli se i prema potrebi rali'


Foto: HAK

Na kopnu pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača, prognoza je DHMZ-a

20.2.2026.
9:59
Hina
HAK
U tri sjeverne županije - Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj i Varaždinskoj, u petak do 8 sati palo je od 3 do 10 centimetara snijega, ekipe zimske službe su na terenu, a većih problema u prometu nema.

U Krapinsko-zagorskoj županiji palo je od 3 do 5 centimetara snijega u dolinama te od 5 do 10 centimetara u višim brdima, a na terenu su 22 ekipe zimske službe, izjavio je za Hinu voditelj Odjela za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste (ŽUC) Gordan Tramišak.

Foto: Net.hr

„Na području gotovo cijele županije pada snijeg ili susnježica u dolinama i na brdima, u kombinaciji s jačim vjetrom koji nakon raljenja ponovo nanosi snijeg na ceste. Kamioni zimske službe su na cestama te izvode radove raljenja i posipavanja županijskih i lokalnih cesta”, kazao je Tramišak.

Zabranjen promet za teretna vozila

Napomenuo je da je u ovakvim zimskim uvjetima promet zabranjen za teretna vozila s prikolicama i poluprikolicama te da su vozači dužni prilagoditi brzinu i tehniku vožnje uvjetima na cesti - voziti smanjenom brzinom uz dužan oprez.

Ravnatelj ŽUC-a Varaždinske županije Tomislav Osonjački istaknuo je da je snijeg počeo padati tijekom noći te da je na terenu 40 ekipa zimske službe.

"Soli se i prema potrebi rali. Do 8 sati na našem je području palo desetak centimetara snijega i nema većih problema u prometu”, kazao je Osonjački uz napomenu da je u nekim dijelovima županije, primjerice na ludbreškom području, snijeg tek počeo padati.

Trenutačno najbolja situacija je u Međimurskoj županiji. Prema riječima Stjepana Marčeca, djelatnika i člana Stručnog vijeća ŽUC-a, u jutarnjim je satima uz granicu sa Slovenijom počeo padati snijeg, a sada već pada i u drugim dijelovima županije, no nigdje ga nema više od nekoliko centimetara.

„Prema našim saznanjima, ima ga od tri do četiri centimetra, odnosno maksimalno pet u pograničnom području. Problema u prometu na županijskim cestama nema, vani je sedam ekipa koje prema potrebi sole, odnosno raliče tamo gdje je to potrebno”, rekao je Marčec.

