NOGOMETNI SVIJET U ŠOKU /

Misteriozna smrt protresla Italiju: Tijelo bivšeg nogometaša pronađeno u ponoć usred šume

Misteriozna smrt protresla Italiju: Tijelo bivšeg nogometaša pronađeno u ponoć usred šume
Foto: Turgay Koca/Alamy/Profimedia

Potraga za njim je pokrenuta nakon što se nije pojavio na poslu i trajala je do kasno u noć, kada je, nažalost, pronađeno njegovo beživotno tijelo

20.2.2026.
11:37
M.G.
Turgay Koca/Alamy/Profimedia
Bivši talijanski nogometaš Christian Jidayi (38) pronđen je mrtav u četvrtak u šumi blizu talijanskog grada Ravenne.

Jiddayi je u trenutku bio zaposlen u lokalnoj policiji, a potraga za njim je pokrenuta nakon što se nije pojavio na poslu.

Nažalost, potraga nije dugo trajala. Istražitelji su uspjeli locirati signal njegovog mobilnog telefona, koji ih je odveo do guste borove šume u mjestu Lido Adriano, nedaleko od Ravenne. Tamo je, oko ponoći, pronađeno njegovo beživotno tijelo.

Od nogometnih terena do policije

Christian Jidayi imao je respektabilnu jedanaestogodišnju nogometnu karijeru, igrajući uglavnom na poziciji desnog beka. Profesionalni put započeo je u mlađim uzrastima Cesene, za čiju je prvu momčad upisao pet nastupa u Serie B u sezoni 2007./08. Njegova karijera kasnije ga je vodila kroz brojne klubove, uključujući Mantovu, Bassano i Pro Patriju. Najveći uspjeh ostvario je s Novarom, s kojom je osvojio naslov prvaka Serie C i Superkup Serie C u sezoni 2009./10. Bio je i dio momčadi Novare koja se natjecala u Serie A u sezoni 2011./12., iako tada nije upisao nijedan nastup. Najviše utakmica odigrao je za Forlì, klub koji se od njega oprostio dirljivom porukom, izrazivši "iskrenu sućut njegovoj obitelji i voljenima u ovom trenutku velike boli".

Nakon umirovljenja 2017. godine, kratko se okušao u trenerskim vodama kao pomoćnik u reprezentaciji San Marina. Ubrzo je odlučio potpuno promijeniti karijeru i krenuti stopama svog starijeg brata Williama, također bivšeg nogometaša, te je postao policajac.

Misteriozne okolnosti

Okolnosti Jidayijeve smrti i dalje su obavijene velom tajne. Istražitelji još nisu objavili službeni uzrok, a slučaj se vodi kao misteriozan. 

Istraga je u tijeku i čekaju se rezultati.

