počivao u miru /

Umro bivši njemački nogometaš i trener u 85. godini života

Umro bivši njemački nogometaš i trener u 85. godini života
Foto: SVEN SIMON/imago sportfotodienst/Profimedia

Izborničko mjesto napustio je 1990., a nakon toga je nastavio trenirati u Turskoj i Grenlandu.

19.2.2026.
15:13
Hina
SVEN SIMON/imago sportfotodienst/Profimedia
Bivši njemački nogometaš i trener Sepp Piontek preminuo je u četvrtak u 85. godini, objavio je Danski nogometni savez.

U svojoj bogatoj trenerskoj karijeri Piontek je odveo dansku reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo prvi put u njezinoj povijesti 1986. godine.

"Sepp će zauvijek ostati upamćen kao jedan od najuglednijih trenera u danskoj povijesti", objavio je Danski nogometni savez DBU. Piontek je preminuo u svojoj drugoj domovini Danskoj nakon kratke bolesti.

U igračkoj karijeri Piontek je igrao za Werder Bremen, s kojim je 1965. godine osvojio i njemačko prvenstvo. Nakon što mu je karijera završila zbog ozljede, trenirao je i Bremen, a vodio je i Fortunu Düsseldorf, St. Pauli i reprezentaciju Haitija. Godine 1979. preuzeo je dansku reprezentaciju s kojom se sedam godina kasnije kvalificirao na Svjetsko prvenstvo u Meksiku, gdje je stigao do osmine finala.

Izborničko mjesto napustio je 1990., a nakon toga je nastavio trenirati u Turskoj i Grenlandu.

POGLEDAJTE VIDEO:Tottenham je dočekao novog Hrvata, a Crouch se prisjetio poznate kolonije: Stajlinzi su tada bili drugačiji

SmrtNjemačkaTrener
