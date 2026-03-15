Kaos u McLarenu: Oba bolida otkazala prije starta, ovako nešto nisu doživjeli 20 godina!

Velika nagrada Kine donijela je neugodno iznenađenje za momčad McLarena. Umjesto borbe na stazi u Šangaju, ekipa iz Wokinga doživjela je rijetko viđeni scenarij, oba bolida ostala su izvan utrke prije nego što je ona uopće počela. Tehnički problemi s elektronikom spriječili su Lando Norris i Oscar Piastri da se uključe u utrku, što je za momčad bio iznimno težak udarac.

Problemi su prvo pogodili Norrisa. Aktualni svjetski prvak nije uspio ni napustiti garažu jer bolid nije mogao biti pokrenut. Elektronički kvar na pogonskoj jedinici učinio je start utrke nemogućim, a britanski vozač priznao je da je o problemu saznao tek dvadesetak minuta prije nego što je trebao izaći na stazu.

„Iskreno, ne znam koliko dugo je taj problem postojao. Dečki su već neko vrijeme pokušavali riješiti situaciju, ali riječ je o elektroničkom kvaru na pogonskoj jedinici zbog kojeg bolid jednostavno nije mogao ni biti pokrenut“, objasnio je Norris nakon što je postalo jasno da neće nastupiti u utrci.

Iako je na kraju ipak sjeo u bolid, postojala je tek mala nada da bi se kvar mogao otkloniti u posljednji trenutak. U momčadi su odlučili ostati spremni nekoliko krugova nakon starta utrke, za slučaj da se pojavi prilika poput prekida ili nepredviđene situacije. No, takav scenarij se nije dogodio.

„Pokušavali su riješiti problem i zato smo ostali spremni. Nikad ne znaš hoće li se nešto promijeniti ili hoće li se otvoriti prilika. Nažalost, danas se ništa nije poklopilo“, dodao je Norris, razočaran činjenicom da je prvi put u karijeri doživio situaciju u kojoj nije mogao ni startati utrku.

Problemi su gotovo istodobno pogodili i njegovog momčadskog kolegu. Oscar Piastri stigao je na startnu poziciju bez ikakvih naznaka da nešto nije u redu, no u posljednjem trenutku bolid je morao biti vraćen u bokseve.

Australac je otkrio kako se kvar pojavio upravo u trenutku kada je već bio spreman za početak utrke.

„Sve je bilo u redu dok sam dolazio na grid. Onda se pojavio električni problem na pogonskoj jedinici. Slična situacija kao kod Landa, iako se ne radi o potpuno istom kvaru“, rekao je Piastri, priznajući da je situacija bila iznimno razočaravajuća.

Za mladog Australca ovo je već drugi uzastopni nastup bez starta utrke. Prošlog vikenda u Melbourneu doživio je težak udarac kada je izletio na putu prema startu, dok je ovaj put morao gledati utrku sa strane zbog tehničkog problema.

„Već neko vrijeme nisam gledao dvije utrke na televiziji. Prošli vikend bio je posebno težak jer se dogodilo kod kuće, ali ovakve stvari se ponekad jednostavno dogode u motosportu“, priznao je.

U McLarenu su svjesni da se nalaze u fazi prilagodbe novim tehničkim rješenjima i regulacijama, zbog čega su ovakvi problemi ponekad neizbježni, osobito na početku sezone.

Norris je naglasio kako je cijela momčad podjednako razočarana.

„Naravno da sam frustriran jer nisam mogao raditi svoj posao, ali ovo nije samo moj problem. Svi u garaži ulažu ogroman trud, a ovakve situacije znaju biti dio ovog sporta. Bolid je iznimno složen stroj i ponekad se pojave problemi koje tek trebamo razumjeti i riješiti“, rekao je Britanac.

Ono što cijelu priču čini još neobičnijom jest činjenica da se ovakav scenarij McLarenu nije dogodio više od dvadeset godina. Posljednji put oba bolida momčadi nisu startala utrku davne 2005. godine na Velikoj nagradi SAD-a u Indianapolisu, kada su Kimi Räikkönen i Juan Pablo Montoya morali odustati još tijekom formacijskog kruga zbog problema s gumama.

