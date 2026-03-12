Pucnjava na sveučilištu: Jedan mrtav, dvoje ozlijeđenih

Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u pucnjavi na sveučilištu u Norfolku u Virginiji. Neidentificirani naoružani napadač otvorio je vatru unutar akademske zgrade Sveučilišta Old Dominion oko 10.43 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Načelnik policije Garrett Shelton rekao je da su policajci pronašli naoružanog napadača mrtvog unutar zgrade oko 10.50 sati. Dvije žrtve su prevezene u bolnicu, a treća osoba si je oduzela život. Studentica Jennifer rekla je da je upravo krenula na ispit kada je čula ljude kako viču: "Izlazi, izlazi, izlazi", piše Express.co.uk.

"Odjednom smo čuli komešanje. Mnogo ljudi je tutnjalo, počeli su ustajati. Tip pored mene, pogledali smo se, počeli smo trčati i tada smo čuli pucnje", ispričala je. Jennifer je također pohvalila način na koji je sveučilište postupalo u incidentu jer su uspjeli brzo obavijestiti studente o tome što se događa. Shelton rekao je da je istraga u tijeku i da policajci pretražuju kampus u potrazi za dokazima. Nije rekao kako je napadač umro.

"Sada moramo pretražiti svaku sobu u tom objektu. Pronašli smo studente koji su se skrivali, kao i nastavnike i osoblje", rekao je. Sveučilište je otkazalo nastavu do kraja dana i u petak, iako je naglasilo da više nema prijetnje.

"Danas je bio tragičan dan za kampus Sveučilišta Old Dominion", rekao je ravnatelj Brian Hemphill.

