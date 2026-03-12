Vlado Šola snimljen u rijetkom izlasku sa suprugom Natašom

U zagrebačkom kazalištu Gavella premijerno je izvedeno djelo "Carmina Burana" u režiji Kokana Mladenovića, a prilika je to za izlazak para koji uistinu rijetko viđamo. Naš proslavljeni bivši rukometaš Vlado Šola na predstavu je stigao u pratnji supruge, samozatajne Nataše.

U elegantnom crnom odijelu i kratkoj krznenoj jaknici, Nataša je pozirala sa suprugom, kao da to čine na dnevnoj bazi.

Međutim, Nataša i Vlado jedan su od onih parova koji svoj život ne pokazuju na društvenim mrežama, već čuvaju za sebe.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Poznato je da se njihova ljubav rodila i prije negoli je Vlado postao jedna od najvećih hrvatskih sportskih zvijezdi, ali i da su svoju ljubav okrunili brakom 1994. godine.

U godinama koje su uslijedile, par je dobio dvoje djece: 30-godišnju kćer Luku te 15-godišnjeg sina Maxa koji, baš poput oca, prakticira sportski način života.

