Ovo se u Hrvatskoj ne događa često! Pogledajte što navijači Rijeke pišu na društvenim mrežama

Nogometaši Rijeke sinoć su na ispunjenoj Rujevici doživjeli poraz u prvoj utakmici osmine finala UEFA Konferencijske lige. Francuski Strasbourg slavio je rezultatom 2:1, ostavivši gorak okus domaćim igračima i navijačima koji su se nadali pozitivnom rezultatu u povijesnoj europskoj noći. Ipak, unatoč porazu, iz kluba je odmah nakon susreta poslana snažna i nedvosmislena poruka koja je odjeknula među navijačima i pokazala da borba još nije gotova.

Poraz na terenu, ali pobjeda duha

Neposredno nakon posljednjeg sučevog zvižduka, na službenom Instagram profilu objavljena je grafika s konačnim rezultatom utakmice. Međutim, pažnju javnosti nije privukao sam rezultat, već kratak, ali snažan opis koji je stajao uz objavu: "Zaslužili smo više od ovog. U uzvratu krepat ma ne molat". Ova legendarna riječka krilatica, koja simbolizira borbu i odanost, savršeno je sažela osjećaje cijelog kluba i grada.

Navijači ujedinjeni u podršci

Reakcije navijača na objavu bile su gotovo jednoglasne i ispunjene podrškom. Umjesto kritika, u komentarima je prevladavao osjećaj ponosa i vjere u mogući preokret. "Pokazali smo kvalitetu i snagu, šteta, neke situacije smo trebali bolje pucati. Ovim dečkima skidam kapu, nije bilo sreće", napisao je jedan od navijača, dok je drugi dodao: "Zaslužili puno više, Forza Fiume i ajmo po taj trofej". Mnogi su se složili da je Rijeka bila bolji protivnik, posebno u završnici utakmice, kada je propušteno nekoliko prilika za izjednačenje. "Šteta što se nije iskoristio pritisak na kraju, ovi su bili zreli da prime još jedan", stoji u jednom od zapaženijih komentara.

Neki od komentara:

"Pao je Stuttgart past će i Francuzi, svaka vam čast!"

"Sve se to može riješiti u uzvratu, samo mali podsjetnik da je ovo timska igra.Nije bitno tko zabija gol,bitno je da ga se zabije.I daj loptu onome tko ima najveće šanse postići gol,bez obzira tko si."

"Kada ekipa iz lige petice od 300 milijuna eura krade vrijeme to sve govori, bravo Rijeka!"

"Najzrelija utakmica Rijeke moju sam ikad gledao."

"Vjerojatno najbolja utakmica Rijeke koju sam ikada gledao. Svaka cast dečkima kako su igrali, ostavili su zadnju kap znoja na terenu. Bez obzira na poraz ja sam preponosan. Bravo Rijeka!"

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice