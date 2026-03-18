Radnici sa skele pali u smrt, a onda ih je zatrpao beton: Novi detalji horora na gradilištu

Četvorica radnika koja su u utorak poslijepodne poginula u strašnoj nesreći na bečkom gradilištu navodno su Albanci s Kosova, doznaje dnevni list Heute, a prenosi Fenix.

Horor se odvio nakon što se u okrugu Alsergrund urušila skela postavljena na dvorišnoj strani zgrade. Radnici su pali, a da užas bude još veći, zatrpao ih je tekući beton iz zdjela koje su se srušile s njima. Svjedoci su istaknuli da se prvo čula glasna tutnjava, a potom su radnici počeli vikati.

Spasilačke službe u izvješću su navele da su četvorica umrla na licu mjesta, dok je peti zadobio teške ozljede. Još se uvijek nalazi bolnici u Beču.

Na terenu 120 ljudi

Operacija spašavanja trajala je oko tri sata. Sudjelovalo je oko 120 djelatnika s 30 vatrogasnih vozila i službi za pomoć u katastrofama. Na terenu su također bili vatrogasci, policija, dronovi te psi tragači. Dodatan problem predstavljala je činjenica da je tekući beton postajao sve tvrđi kako je odmicalo vrijeme.

Glasnogovornik bečkih vatrogasaca naveo je da je pad skele vjerojatno uzrokovalo urušavanje oplate, no točan uzrok tragedije bit će poznat nakon što završi istraga koja je u tijeku.

Proturječne informacije o identitetima

Iako je Heute izvijestio da je riječ o Albancima, odvjetnik Mirsad Musliu u razgovoru za švicarske novine LeCanton27.ch dao je drugačije informacije.

"Iz pouzdanih izvoda znam da su tri žrtve Albanci. Jedna je navodno iz Novog Pazara na jugu Srbije, ali to nije potvrđeno. Identitet ozlijeđene osobe još je nepoznat", rekao je odvjetnik.

Jedan list je pak izvijestio da su tri žrtve s Kosova, jedna iz Bosne i Hercegovine, a ozlijeđena osoba iz Sjeverne Makedonije.

