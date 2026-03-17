Četvero radnika poginulo u urušavanju skele: Na terenu sve hitne službe, peti radnik izvučen u teškom stanju

Četvero ljudi poginulo je nakon urušavanja skele na gradilištu u elitnom bečkom okrugu Alsergrund, objavila je u utorak austrijska novinska agencija APA koju citira Reuters.

Glasnogovornik Hitne pomoći kazao je da su pružili pomoć jednom muškarcu koji je pritom teško ozlijeđen. Riječ je o 45-godišnjem radniku koji je izvučen nakon sat i pol.

Zadobio je teške ozljede glave, kralježnice, ruku i podlaktica te je prevezen u bolnicu.

Tragična nesreća dogodila se oko 14:30 sati tijekom betonskih radova u dvorištu u ulici Porzellangasse. "Tijekom građevinskih radova u dvorištu, urušili su se dijelovi skele i oplate te velike količine betona", izjavio je za Krone Zeitung glasnogovornik vatrogasaca Martin Hofbauer.

Prema njegovim riječima, urušila se cijela konstrukcija, zajedno s petero radnika koji su bili na njoj.

Spasilačke službe morale su se probijati kroz beton. U tijeku je velika operacija u kojoj sudjeluje stotinu pripadnika hitnih službi s 30 vozila.

Bečka policija nije bila dostupna za komentar. Pristup gradilištu je blokiran.

POGLEDAJTE VIDEO: Posjetili smo gradilište tvornice za zmijske protuotrove, evo do kada ćemo ovisiti o uvozu