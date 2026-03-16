Uhićen vozač koji je u Zagrebu pokosio ženu i maloljetnicu: Imao 2,93 promila u krvi

Policija je pronašla i uhitila vozača koji je u nedjelju u naselju Dugave pod utjecajem alkohola od 2,93 promila automobilom naletio na 48-godišnjakinju i maloljetnicu na pješačkom prijelazu te pobjegao s mjesta nesreće u kojoj je djevojka teško ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija.

Nesreća se dogodila oko 13.40 sati kada je vozač automobila zagrebačkih registarskih oznaka vozio Ulicom svetog Mateja prema jugoistoku.

Kod kućnog broja 116 nije se zaustavio iza vozila koje je stalo ispred obilježenog pješačkog prijelaza kako bi propustilo pješake, već je nastavio vožnju pored zaustavljenog automobila te naletio na dvije pješakinje koje su prelazile kolnik preko pješačkog prijelaza.

Pobjegao s lica mjesta

Nakon naleta vozač je napustio mjesto nesreće, ne pruživši pomoć ozlijeđenima niti obavijestivši policiju.

Maloljetnoj pješakinji liječnička je pomoć najprije pružena na mjestu događaja, a potom u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.

Policija je u ponedjeljak izvijestila da je oko 14.25 sati pronašla vozača i automobil kojim je izazvao prometnu nesreću.

