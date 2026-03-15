U SUDARU /

Tragedija u Samoboru! Motociklist poginuo u teškoj prometnoj nesreći

Do nesreće je došlo nešto iza 14 sati u Ulici Grada Wirgesa kada su se sudarili osobni automobil i dva motocikla

15.3.2026.
15:19
Tesa Katalinić
RTL
U teškoj prometnoj nesreći u Samoboru u nedjelju je poginuo motociklist. 

Do nesreće je došlo nešto iza 14 sati u Ulici Grada Wirgesa kada su se sudarili osobni automobil i dva motocikla. 

Promet na toj dionici ceste obustavljen je u oba smjera te se odvija obilazno.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti dostupno više informacija.

Teška Prometna NesrećaPoginuo MotociklistSamobor
