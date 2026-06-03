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UDAR NA DŽEPOVE /

Cijene usluga će porasti? Ekonomski analitičar objasnio: 'Dva su razloga'

Inflacija je u svibnju usporila u odnosu na prethodni mjesec, s 5 cijelih 8 na 5 cijelih 2 posto. Što je ipak više u odnosu na isti mjesec lani. U Vladi kažu da ne mogu biti zadovoljni ovim rastom na godišnjoj razini, ali da je to dobar iskorak. Istodobno, lijeva oporba nastavlja s turnejom po zemlji koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. No, ni njima ne ide sve prema planu. 

Cijene energije i dalje najviše utječu na visoku inflaciju u Hrvatskoj od pet cijelih dva posto.

Udruga poslodavaca poručila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali i upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena.

Rastu cijene usluga?

Ekonomski analitičar Hrvoje Japunčić kaže pak da je teško reći što će biti s energentima, ali je uvjeren da će cijene usluga rasti.

"Prvo, naravno utjecaj povećanja plaća u državnom i javnom sektoru pa privatni sektor pokušava platiti svoje zaposlene. S druge strane, opća konotacija neizvjesnosti. Tijek značenja novca pa bolje danas uzeti, tko zna što će biti sutra", kaže Japunčić.

Prema podacima Eurostata, višu inflaciju od Hrvatske u Eurozoni imaju tri zemlje: Bugarska, Litva i Grčka.

Više pogledajte u prilogu.

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3.6.2026.
6:00
Katarina Brečić
InflacijaCijeneEkonomijaGospodarstvo
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