Ma je li moguće da je ovo ista osoba? Frajeri je odbijali zbog debljine, a evo kako sada izgleda

Amerikanka Heather Floda godinama je na dejting stranicama doživljavala odbijanja. S više od 160 kilograma muškarci su je, kako kaže, često otvoreno nazivali “predebelom”, a ključni trenutak koji ju je natjerao na promjene dogodio se nakon jednog spoja na kojem joj se muškarac činio simpatičan – no nakon tog susreta više joj se nikada nije javio.

Taj ju je trenutak, priznaje, pogodio, ali i natjerao da povuče crtu. Heather je odlučila potpuno promijeniti život: izbacila je fast food, prestala se prejedati, počela kuhati kod kuće i uvela redovitu tjelovježbu. Iako se u teretani na početku osjećala izgubljeno, nesigurno i pod povećalom tuđih pogleda, nije odustajala.

Tri i pol godine kasnije rezultat je nevjerojatan – smršavjela je 82 kilograma i danas radi kao fitness trenerica.