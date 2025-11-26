FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
WOOOW /

Ma je li moguće da je ovo ista osoba? Frajeri je odbijali zbog debljine, a evo kako sada izgleda

Ma je li moguće da je ovo ista osoba? Frajeri je odbijali zbog debljine, a evo kako sada izgleda
Foto: Jam Press/@heatherfloda/mega/the Mega Agency/profimedia
Amerikanka Heather Floda godinama je ''skupljala'' neugodna iskustva s dejtova. Poruke bi prestale čim bi poslala fotografiju, spojevi bi završavali tišinom, a komentari na račun izgleda postajali su sve bolniji.
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Amerikanka Heather Floda godinama je na dejting stranicama doživljavala odbijanja. S više od 160 kilograma muškarci su je, kako kaže, često otvoreno nazivali “predebelom”, a ključni trenutak koji ju je natjerao na promjene dogodio se nakon jednog spoja na kojem joj se muškarac činio simpatičan – no nakon tog susreta više joj se nikada nije javio.

Taj ju je trenutak, priznaje, pogodio, ali i natjerao da povuče crtu. Heather je odlučila potpuno promijeniti život: izbacila je fast food, prestala se prejedati, počela kuhati kod kuće i uvela redovitu tjelovježbu. Iako se u teretani na početku osjećala izgubljeno, nesigurno i pod povećalom tuđih pogleda, nije odustajala.

Tri i pol godine kasnije rezultat je nevjerojatan – smršavjela je 82 kilograma i danas radi kao fitness trenerica.

26.11.2025.
12:16
Hot.hr
Profimedia
DebljinaTransformacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
WOOOW /
Ma je li moguće da je ovo ista osoba? Frajeri je odbijali zbog debljine, a evo kako sada izgleda