Policijske trake i 'plavci' pred Vjesnikom: Počeo očevid koji bi mogao trajati danima, evo zašto

Zagrebačka policija započela je u srijedu očevid na kultnom neboderu Vjesnika kojeg je prošli tjedan progutao požar i koji se mora srušiti.

Od požara do ulaska policije u zgradu prošlo je nekoliko dana i to zato što se trebalo utvrditi da više nema isparavanja, odnosno da je požar u potpunosti ugašen, a i statičari su morali obaviti svoj dio posla i utvrditi koliko su oštećenja te je li zgrada sigurna ili ne.

Voditelj Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivica Kropek ranije nam je otkrio da bi očevid u ovakvom slučaju mogao potrajati i nekoliko dana. "Radi se o izuzetno kompleksnim očevidima koji zahtijevaju multidisciplinarni pristup što znači da uz ekipe za očevide, s njima su i vještaci iz centra za forenzička istraživanja kako bi se već samim pregledom na mjestu događaja moglo prikupiti što više podataka koji bi nam pomogli u rasvjetljavanju uzroka požara", kazao je za RTL Danas.

Na policiji je sada da pronađe točan uzrok koji je doveo do toga da se otvoreni plamen proširi neboderom visokim 67 metara, za kojega je u međuvremenu procijenjeno da predstavlja opasnost i da ga treba srušiti.

Usporedno s tim, policija je već pokrenula izvide, prikupila veliki broj izjava svjedoka i najmoprimaca u zgradi, a u istražnom su zatvoru dvojica 18-godišnjaka zbog sumnje da su sudjelovali u podmetanju požara.

Dvojici mlađih punoljetnika određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, doznaje se na sudu.

Istragu protiv dvojice 18-godišnjaka pokrenulo je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, koje je i zatražilo određivanje pritvora.

"Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera", priopćilo je tužiteljstvo.

Policija je ranije izvijestila da 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi kaznenog djela "dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom". Ističu da su mladići u ponedjeljak oko 21.50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika.

Mediji navode da je je skupina mladih u Vjesnikovu neboderu bila zbog izazova s društvene mreže TikTok.