PRSTEN OD 1.5 MILIJUNA FUNTI /
Ronaldo i Georgina vjenčat će se na mjestu koje je posebno za Portugalca, a onda slijedi luksuz
Nogometaš Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez navodno su odlučili gdje će stati pred oltar na Madeiri, njegovom rodnom otoku, idućeg ljeta. Vjenčanje bi se trebalo održati u katedrali u Funchalu nakon Svjetskog prvenstva 2026., a slavlje će uslijediti u luksuznom hotelu nedaleko bolnice u kojoj je Ronaldo rođen i blizu nogometnog kluba Nacional da Madeira, gdje je kao dječak igrao.
Par se zaručio u kolovozu, nakon devet godina veze. Ronaldo je ispričao da je prosidba bila spontana, usred noći, uz djecu i prijatelje koji su sve snimili.
Priznao je da nije kleknuo jer nije planirao zaprositi upravo tada, ali je znao da je to pravi trenutak. Rodney je opisao Georginu kao osobu koja preferira privatnost pa će takvo, kažu, biti i vjenčanje.
