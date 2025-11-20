Kamere sve uhvatile: Ronaldov neugodnjak na večeri s Trumpom, Melania nije skidala pogled s njega

Cristiano Ronaldo, nogometna superzvijezda i prvi igrač u povijesti s golovima na pet svjetskih prvenstava, posjetio je Bijelu kuću u društvu saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Tijekom posjeta razgovaralo se o sportu, politici i budućim projektima, a prisustvovali su i poznata lica poput Tima Cooka i Elona Muska.

Ronaldo je potvrdio da će Svjetsko prvenstvo 2026. biti njegovo posljednje, a predsjednik Donald Trump nije krio oduševljenje njegovim dolaskom.

Ipak, kamere su na večeri uhvatile trenutka u kojem je Ronaldu vidno neugodno. Još se ne zna zbog čega, ali u pozadini je supruga Donalda Trumpa čiji je pogled usmjeren ravno prema Ronaldu. Nakon večere su Georgina i Ronaldo posjetili Trumpa u Ovalnom uredu, a Portugalac se nije libio 'igrati' s Trumpovom igračkom... Pogledajte sve u fotogaleriji.