Prijelomni trenutak u životu Halida Bešlića: Nakon ovoga ništa više nije bilo isto

Legendarni glazbenik Halid Bešlić rođen je 20. studenog 1953. godine, a danas, da je i dalje među nama, slavio bi 72. rođendan. Napustio nas je 7. listopada ove godine nakon kratke bolesti, a popularni pjevač ostat će upamćen kao jedan od najvećih i najomiljenijih izvođača narodne glazbe na prostorima Balkana. Također, publika će ga pamtiti po njegovom jedinstvenom, toplom glasu koji je donosio emociju u svaku pjesmu, bilo da je riječ o ljubavnim baladama, veselijim melodijama ili pjesmama koje slave život i tradiciju. Njegove pjesme poput “Miljacke”, “Romanije” i “Ja bez tebe ne mogu da živim” postale su evergrini, koji i danas povezuju generacije.

Svoju glazbenu karijeru započeo je krajem 1970-ih godina, točnije 1979. godine, kada je objavio svoj prvi album "Sanjam majku, sanjam staru kuću". Već tada njegov prepoznatljiv glas i iskrena emocija u pjesmama brzo su osvojili publiku.

Osim po glazbi, Halid je bio poznat i po svom obiteljskom životu. Oženio se svojom suprugom Sejdom Bešlić s kojom je imao sina Dinu.