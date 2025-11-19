Boysi derali grla! Lica nogometaša Dinama sve govore, a evo što je radio Mario Kovačević

Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale hrvatskog Kupa pobjedom 7-0 nad Karlovcem 1919 na stadionu Branko Čavlović-Čavlek. Nakon dva uzastopna poraza i tri u zadnja četiri utakmice, "Modri" su u osmini finala dominirali od početka do kraja.

Dinamo je već u prvom poluvremenu postigao četiri gola. Vodstvo je u 12. minuti donio Luka Stojković, nakon čega je Dion Drena Beljo realizirao jedanaesterac za 2-0. U 35. minuti strijelac je bio Mateo Lisica, a samo tri minute kasnije Fran Topić je pogodio za 4-0.

Mario Kovačević se na početku utakmice srdačno pozdravio s trenerom Igorom Pamićem koji je već nakon nekoliko minuta bio vidno nezadovoljan igrom svoje momčadi. Lica Dinamovih igrača pokazala su da je ova visoka pobjeda nešto što im je bilo prijeko potrebo uoči Varaždina na Maksimiru.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

U nastavku utakmice gosti su zabili još tri gola: Sandro Kulenović je u 68. minuti postigao pogodak nakon asistencije Varele, Stojković je u 77. minuti povećao na 6-0, a konačnih 7-0 postavio je Varela u 88. minuti.

Dinamo se tako pridružio Hajduku, Gorici, Kurilovcu, Lokomotivi i Slavenu Belupu u četvrtfinalu Kupa. Posljednja dva susreta osmine finala na rasporedu su 3. prosinca: Mladost Ždralovi – Rijeka i Varaždin – Osijek.