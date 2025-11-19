Elita u publici! Pogledajte koga je sve Emina okupila na svom spektakularnom koncertu

Pop zvijezda Emina Jahović (43) sinoć je ponovno zapalila atmosferu u Plavoj dvorani Sava centra, održavši svoj drugi od tri najavljena koncerta – a interes publike ne jenjava. Dapače, izgleda da je povratak Emine na veliku scenu jedan od najuzbudljivijih glazbenih trenutaka godine, što potvrđuju i rasprodane ulaznice u rekordnom vremenu.

Kao i na prvom nastupu, večer je otvorila bezvremenskim hitom “Uzalud se budim”, nakon čega je publiku provela kroz niz najvećih uspješnica iz svoje dugogodišnje karijere. Čim su se začuli prvi taktovi Emininih hitova, euforija u dvorani nije prestajala – publika je pjevala uglas, pljeskala i dizala atmosferu do maksimuma.

Da se radi o pravom glazbenom spektaklu, potvrđuje i niz poznatih osoba iz svijeta glazbe, televizije i društvenih mreža koji su se pojavili u publici. Među okupljenima našli su se i Sergej Ćetković i supruga Kristina Ćetković, Maya Berović, Filip Mitrović, Tijana Prica, ali i mnogi drugi koje možete vidjeti u našoj galeriji.