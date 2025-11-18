FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VUKOVAR IZNAD SVIH /

Pogledajte kako je izgledao susret inače sukobljenih navijačkih skupina u Koloni sjećanja

Pogledajte kako je izgledao susret inače sukobljenih navijačkih skupina u Koloni sjećanja
Foto: Mia Slafhauzer /pixsell
1 /18
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vukovar je, kao i svake godine, 18. studenog ispunilo mnoštvo ljudi pristiglih iz cijele Hrvatske i susjednih prijateljskih zemalja koji dođu odati počast žrtvama Domovinskog rata i gradu koji je odolijevao napadima više od tri mjeseca.

Ovogodišnju Kolonu sjećanja predvodile su žene, braniteljice, ratnice, sanitarke, Hrvatice iz Vukovara koje su u Domovinskom ratu dale nemjerljiv udio.

U Vukovar su stigle i izaslanstva Vlade i Hrvatskog sabora na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, dok predsjednik Republike Zoran Milanović nije bilo zbog zdravstvenih tegoba.

U Koloni sjećanja i ove su godine koračali mladi u bijelim majicama s imenima poginulih i nestalih vukovarskih branitelja i braniteljica.

U koloni su bili i brojni pripadnici svih hrvatskih navijačkih skupina koji su u miru i dostojanstveno odali počast gradu heroju i svim njegovim žrtvama. Mnogi od njih su u 'svakodnevnom životu' često u raznim sukobima, no Vukovar je i ovaj put nesuglasice ostavio po strani. 

18.11.2025.
18:32
Sportski.net
Mia Slafhauzer /pixsell
Kolona SjećanjaVukovarNavijači
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VUKOVAR IZNAD SVIH /
Pogledajte kako je izgledao susret inače sukobljenih navijačkih skupina u Koloni sjećanja