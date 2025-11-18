Grizli od 360 kilograma im bio vjenčani kum: Holivudsku kraljicu grimasa teško je zaboraviti

Američka glumica Missi Pyle koja je publici poznata po brojnim ulogama u filmovima i televizijskim serijama, u nedjelju 16. studenog proslavila je 53. rođendan, a iako njezino ime možda nije uvijek na prvim stranicama tabloida, njezino lice i sposobnost transformacije prepoznatljivi su iz filmova poput "Galaxy Quest" i "Charlie i tvornica čokolade", dok je uloga u komedijama poput "Između dvije vatre" i "Povratak kući" donijela pažnju i nagrade.

Rođena kao Andrea Kay Pyle u Houstonu u Teksasu, a odrasla u Memphisu u Tennesseeju kao najmlađa od petero djece, Missi je često u intervjuima govorila kako je u velikoj obitelji tražila pažnju, a glumu je otkrila kao prostor u kojem se osjećala ugodno u tuđim životima i u tuđim likovima, što je kasnije oblikovalo njezinu karijeru koja se proteže više od dvadeset godina.

Nakon diplome na Školi umjetnosti Sveučilišta Sjeverne Karoline 1995. godine, započela je glumačku karijeru manjom ulogom u filmu "Bolje ne može" uz Jacka Nicholsona i Helen Hunt, dok je već sljedećih godina stekla prepoznatljivost ulogom vanzemaljke Laliari u znanstveno-fantastičnoj komediji "Galaxy Quest", filmu koji je s vremenom postao kultni klasik.